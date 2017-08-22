На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу
Сьогодні, 15:52
У селі Світязь стартував третій тур чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків.
Змагання відбуваються з 1 по 2 серпня на волейбольних майданчиках Lake Beach Club, пише "Район. Шацьк".
Першого дня, під час відкриття спортивного заходу, учасників привітали один з директорів мережі магазинів «SPAR», представники виробника спортивного одягу «GERA», закладів відпочинку в Світязі «Сезон» та «Lake» (партнери змагань), побажавши їм азартної і цікавої гри.
Як розповів головний суддя турніру Олександр Самсонюк, на змагання прибули 22 команди гравців з різних регіонів України. У суботу, 1 серпня, ігри відбувалися до 21:00. Сьогодні вісім найкращих команд змагатимуться за перемогу.
Призовий фонд турніру – 20 тисяч гривень, які будуть розподілені між шістьма найкращими командами.
Серед інших партнерів заходу – Шацька районна рада та Шацька районна державна адміністрація, волейбольні турніри CEMA.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання відбуваються з 1 по 2 серпня на волейбольних майданчиках Lake Beach Club, пише "Район. Шацьк".
Першого дня, під час відкриття спортивного заходу, учасників привітали один з директорів мережі магазинів «SPAR», представники виробника спортивного одягу «GERA», закладів відпочинку в Світязі «Сезон» та «Lake» (партнери змагань), побажавши їм азартної і цікавої гри.
Як розповів головний суддя турніру Олександр Самсонюк, на змагання прибули 22 команди гравців з різних регіонів України. У суботу, 1 серпня, ігри відбувалися до 21:00. Сьогодні вісім найкращих команд змагатимуться за перемогу.
Призовий фонд турніру – 20 тисяч гривень, які будуть розподілені між шістьма найкращими командами.
Серед інших партнерів заходу – Шацька районна рада та Шацька районна державна адміністрація, волейбольні турніри CEMA.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині матір п'яти дітей позбавили батьківських прав
Сьогодні, 17:00
З Польщі депортували українського злочинця, який незаконно пробув у країні понад 2 роки
Сьогодні, 16:18
На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу
Сьогодні, 15:52
Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог
Сьогодні, 15:08
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 14:20