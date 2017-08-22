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На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу

На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу
У селі Світязь стартував третій тур чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків.

Змагання відбуваються з 1 по 2 серпня на волейбольних майданчиках Lake Beach Club, пише "Район. Шацьк".

Першого дня, під час відкриття спортивного заходу, учасників привітали один з директорів мережі магазинів «SPAR», представники виробника спортивного одягу «GERA», закладів відпочинку в Світязі «Сезон» та «Lake» (партнери змагань), побажавши їм азартної і цікавої гри.

Як розповів головний суддя турніру Олександр Самсонюк, на змагання прибули 22 команди гравців з різних регіонів України. У суботу, 1 серпня, ігри відбувалися до 21:00. Сьогодні вісім найкращих команд змагатимуться за перемогу.

Призовий фонд турніру – 20 тисяч гривень, які будуть розподілені між шістьма найкращими командами.

Серед інших партнерів заходу – Шацька районна рада та Шацька районна державна адміністрація, волейбольні турніри CEMA.

На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу
На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу

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Теги: Світязь, чемпіонат УКраїни, пляжний волейбол
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