На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу





Змагання відбуваються з 1 по 2 серпня на волейбольних майданчиках Lake Beach Club,



Першого дня, під час відкриття спортивного заходу, учасників привітали один з директорів мережі магазинів «SPAR», представники виробника спортивного одягу «GERA», закладів відпочинку в Світязі «Сезон» та «Lake» (партнери змагань), побажавши їм азартної і цікавої гри.



Як розповів головний суддя турніру Олександр Самсонюк, на змагання прибули 22 команди гравців з різних регіонів України. У суботу, 1 серпня, ігри відбувалися до 21:00. Сьогодні вісім найкращих команд змагатимуться за перемогу.



Призовий фонд турніру – 20 тисяч гривень, які будуть розподілені між шістьма найкращими командами.



Серед інших партнерів заходу – Шацька районна рада та Шацька районна державна адміністрація, волейбольні турніри CEMA.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь стартував третій тур чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків.Змагання відбуваються з 1 по 2 серпня на волейбольних майданчиках Lake Beach Club, пише "Район. Шацьк".Першого дня, під час відкриття спортивного заходу, учасників привітали один з директорів мережі магазинів «SPAR», представники виробника спортивного одягу «GERA», закладів відпочинку в Світязі «Сезон» та «Lake» (партнери змагань), побажавши їм азартної і цікавої гри.Як розповів головний суддя турніру, на змагання прибули 22 команди гравців з різних регіонів України. У суботу, 1 серпня, ігри відбувалися до 21:00. Сьогодні вісім найкращих команд змагатимуться за перемогу.Призовий фонд турніру – 20 тисяч гривень, які будуть розподілені між шістьма найкращими командами.Серед інших партнерів заходу – Шацька районна рада та Шацька районна державна адміністрація, волейбольні турніри CEMA.

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