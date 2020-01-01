На Волині матір п'яти дітей позбавили батьківських прав

У Ківерцівському районі багатодітну матір позбавили батьківських прав через неналежне виховання дітей.Таке рішення прийняли під час засідання комісії з питань захисту прав дитини, йдеться на сайті Ківерцівської РДА.Четверо дітей були відібрані від неї ще у 2019 році, а найменшу дитину, якій виповнився лише один місяць, негайно відібрали від горе-матері нещодавно, оскільки існувала загроза життю та здоров’ю дитини в зв’язку з не забезпеченням основних її потреб, в тому числі і медичною допомогою. На сьогоднішній день дитина знаходиться в безпеці та під наглядом медичних працівників.Голова комісіїзауважила, що матір дітей не лише не виконала попередньо наданих рекомендацій, а й своєю поведінкою неодноразово наражала уже новонароджену дитину на небезпеку, що є неприпустимо та не може бути виправдано.Враховуючи обставини справи, подані матеріали та зауваження усіх суб’єктів взаємодії, прийняли рішення, підтримане усіма членами комісії, про доцільність позбавлення громадянки батьківських прав.Окрім того, в ході засіданні розглянуті й інші питання, а саме: про визначення місця проживання дитини з матір’ю та п’ять питань щодо надання дозволів на вчинення правочинів відносно житлових та майнових прав дітей.За результатами засідання комісією прийняті компетентні та виважені рішення, спрямовані на захист прав та інтересів неповнолітніх.