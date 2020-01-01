На Волині матір п'яти дітей позбавили батьківських прав
Сьогодні, 17:00
У Ківерцівському районі багатодітну матір позбавили батьківських прав через неналежне виховання дітей.
Таке рішення прийняли під час засідання комісії з питань захисту прав дитини, йдеться на сайті Ківерцівської РДА.
Четверо дітей були відібрані від неї ще у 2019 році, а найменшу дитину, якій виповнився лише один місяць, негайно відібрали від горе-матері нещодавно, оскільки існувала загроза життю та здоров’ю дитини в зв’язку з не забезпеченням основних її потреб, в тому числі і медичною допомогою. На сьогоднішній день дитина знаходиться в безпеці та під наглядом медичних працівників.
Голова комісії Алла Гонтар зауважила, що матір дітей не лише не виконала попередньо наданих рекомендацій, а й своєю поведінкою неодноразово наражала уже новонароджену дитину на небезпеку, що є неприпустимо та не може бути виправдано.
Враховуючи обставини справи, подані матеріали та зауваження усіх суб’єктів взаємодії, прийняли рішення, підтримане усіма членами комісії, про доцільність позбавлення громадянки батьківських прав.
Окрім того, в ході засіданні розглянуті й інші питання, а саме: про визначення місця проживання дитини з матір’ю та п’ять питань щодо надання дозволів на вчинення правочинів відносно житлових та майнових прав дітей.
За результатами засідання комісією прийняті компетентні та виважені рішення, спрямовані на захист прав та інтересів неповнолітніх.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняли під час засідання комісії з питань захисту прав дитини, йдеться на сайті Ківерцівської РДА.
Четверо дітей були відібрані від неї ще у 2019 році, а найменшу дитину, якій виповнився лише один місяць, негайно відібрали від горе-матері нещодавно, оскільки існувала загроза життю та здоров’ю дитини в зв’язку з не забезпеченням основних її потреб, в тому числі і медичною допомогою. На сьогоднішній день дитина знаходиться в безпеці та під наглядом медичних працівників.
Голова комісії Алла Гонтар зауважила, що матір дітей не лише не виконала попередньо наданих рекомендацій, а й своєю поведінкою неодноразово наражала уже новонароджену дитину на небезпеку, що є неприпустимо та не може бути виправдано.
Враховуючи обставини справи, подані матеріали та зауваження усіх суб’єктів взаємодії, прийняли рішення, підтримане усіма членами комісії, про доцільність позбавлення громадянки батьківських прав.
Окрім того, в ході засіданні розглянуті й інші питання, а саме: про визначення місця проживання дитини з матір’ю та п’ять питань щодо надання дозволів на вчинення правочинів відносно житлових та майнових прав дітей.
За результатами засідання комісією прийняті компетентні та виважені рішення, спрямовані на захист прав та інтересів неповнолітніх.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині матір п'яти дітей позбавили батьківських прав
Сьогодні, 17:00
З Польщі депортували українського злочинця, який незаконно пробув у країні понад 2 роки
Сьогодні, 16:18
На Світязі стартував чемпіонат України з пляжного волейболу
Сьогодні, 15:52
Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог
Сьогодні, 15:08
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 14:20