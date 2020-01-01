Місцева влада не може самовільно послаблювати карантин, – МОЗ
Сьогодні, 18:30
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що місцеві органи влади не можуть самовільно послаблювати встановлені урядом карантинні обмеження.
Про це заявив під час брифінгу, пише "ТСН".
"На території області або регіону вони можуть лише посилювати, якщо вважають за потрібне. Але жодному разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом'якшувати карантин", – заявив Степанов.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог
Як повідомлялося, Кабмін подовжив дію адаптивного карантину в Україні через епідемію коронавірусу до 31 серпня та встановив чотири рівні епідемічної небезпеки. Йдеться про "зелений", "жовтий", "помаранчевий" та "червоний" рівні карантину. Державна комісія ТЕБ і НС віднесла Луцьк до "червоної" зони, тобто введення в цьому регіоні жорсткого карантину. У Луцькраді не погоджуються з таким поділом, тому не прийматимуть жодного рішення про призупинення транспорту та закриття будь-яких закладів.
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Про це заявив під час брифінгу, пише "ТСН".
"На території області або регіону вони можуть лише посилювати, якщо вважають за потрібне. Але жодному разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом'якшувати карантин", – заявив Степанов.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог
Як повідомлялося, Кабмін подовжив дію адаптивного карантину в Україні через епідемію коронавірусу до 31 серпня та встановив чотири рівні епідемічної небезпеки. Йдеться про "зелений", "жовтий", "помаранчевий" та "червоний" рівні карантину. Державна комісія ТЕБ і НС віднесла Луцьк до "червоної" зони, тобто введення в цьому регіоні жорсткого карантину. У Луцькраді не погоджуються з таким поділом, тому не прийматимуть жодного рішення про призупинення транспорту та закриття будь-яких закладів.
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Коментарі 2
Карантин незаконний:https://m.youtube.com/watch?v=vTg1nAZ2CTI
Карантин незаконний:https://m.youtube.com/watch?v=vTg1nAZ2CTI
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