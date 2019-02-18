Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО





Фотографії опублікували на сторінці



Останні кілька років до очисних споруд прикута увага мешканців обласного центру і активної громадськості. Зокрема, через неприємний запах, який найкриває місто інколи і по кілька разів на тиждень у теплу пору року.



Окрім того, на сторінці зазначають, що споруди ввели в експлуатацію у 1973-1979 роках і з того часу масштабної реконструкції не проводили.



У липні міськрада та "Луцькводоканал" оприлюднили проект масштабної реконструкції очисних споруд за 11 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку. Він може стартувати 2021 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очисні споруди КП "Луцькводоканал", що у селі Липляни під Луцьком показали з висоти пташиного польоту.Фотографії опублікували на сторінці Vysoko.ua у facebook.Останні кілька років до очисних споруд прикута увага мешканців обласного центру і активної громадськості. Зокрема, через неприємний запах, який найкриває місто інколи і по кілька разів на тиждень у теплу пору року.Окрім того, на сторінці зазначають, що споруди ввели в експлуатацію у 1973-1979 роках і з того часу масштабної реконструкції не проводили.У липні міськрада та "Луцькводоканал" оприлюднили проект масштабної реконструкції очисних споруд за 11 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку. Він може стартувати 2021 року.

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