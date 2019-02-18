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Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО

Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Очисні споруди КП "Луцькводоканал", що у селі Липляни під Луцьком показали з висоти пташиного польоту.

Фотографії опублікували на сторінці Vysoko.ua у facebook.

Останні кілька років до очисних споруд прикута увага мешканців обласного центру і активної громадськості. Зокрема, через неприємний запах, який найкриває місто інколи і по кілька разів на тиждень у теплу пору року.

Окрім того, на сторінці зазначають, що споруди ввели в експлуатацію у 1973-1979 роках і з того часу масштабної реконструкції не проводили.

У липні міськрада та "Луцькводоканал" оприлюднили проект масштабної реконструкції очисних споруд за 11 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку. Він може стартувати 2021 року.

Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО

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Теги: очисні споруди, Липляни
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