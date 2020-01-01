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Душові, вентиляція, санвузли: показали, як у місті на Волині ремонтують ДЮСШ

Душові, вентиляція, санвузли: показали, як у місті на Волині ремонтують ДЮСШ
У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі імені Є. Кондратовича традиційно готуються до нового навчального року.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Директорка закладу Олена Клімашевська каже, що цього року колективу вдасться здійснити давню мрію і відремонтувати роздягальні та душові, що розташовані поряд з басейном.

Про це вже неодноразово просили і відвідувачі. Тут необхідно було перекласти плитку та замінити сантехніку.

Душові, вентиляція, санвузли: показали, як у місті на Волині ремонтують ДЮСШ

Олена Клімашевська показала змонтовану нову вентиляційну систему. Її модернізації потребує і приміщення, де розташований басейн. Стелю вже освіжили, адже вологість дає про себе знати.

Душові, вентиляція, санвузли: показали, як у місті на Волині ремонтують ДЮСШ
Душові, вентиляція, санвузли: показали, як у місті на Волині ремонтують ДЮСШ
Душові, вентиляція, санвузли: показали, як у місті на Волині ремонтують ДЮСШ
Душові, вентиляція, санвузли: показали, як у місті на Волині ремонтують ДЮСШ

"Тут чимало зробили силами колективу, за що їм велике спасибі, адже ніхто не зважає на посади, титули, а всі допомагають, хто, що вміє і чим може", – наголосила керівниця закладу.

Крім того, у школі на першому поверсі здійснили капітальний ремонт санвузлів та приступили до вкладання плитки.

Душові, вентиляція, санвузли: показали, як у місті на Волині ремонтують ДЮСШ
Душові, вентиляція, санвузли: показали, як у місті на Волині ремонтують ДЮСШ

Загалом на спортивну школу у поточному році спрямовано майже півтора мільйона гривень з міського бюджету.

"Об’єм робіт є досить великим. Але працюють дві бригади, тому дуже сподіваємось, що до нового сезону справимось. Приємно констатувати, що щороку на нашу школу виділяються кошти. За це дякую керівництву міста та депутатам", – каже Олена Клімашевська.

За останній час у закладі утеплили та оновили фасад, здійснили благоустрій прилеглої території. Минулого року тут відремонтували покрівлю, інженерні мережі плавального басейну.

Також встановили новий сучасний енергоефективний котел, оновили шаховий клуб. Загалом поліпшили матеріально-технічну базу, придбали спортивний інвентар і форму.

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Теги: Ковельська ДЮСШ, ремонт
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