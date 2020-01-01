Душові, вентиляція, санвузли: показали, як у місті на Волині ремонтують ДЮСШ





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Директорка закладу Олена Клімашевська каже, що цього року колективу вдасться здійснити давню мрію і відремонтувати роздягальні та душові, що розташовані поряд з басейном.



Про це вже неодноразово просили і відвідувачі. Тут необхідно було перекласти плитку та замінити сантехніку.





Олена Клімашевська показала змонтовану нову вентиляційну систему. Її модернізації потребує і приміщення, де розташований басейн. Стелю вже освіжили, адже вологість дає про себе знати.





"Тут чимало зробили силами колективу, за що їм велике спасибі, адже ніхто не зважає на посади, титули, а всі допомагають, хто, що вміє і чим може", – наголосила керівниця закладу.



Крім того, у школі на першому поверсі здійснили капітальний ремонт санвузлів та приступили до вкладання плитки.





Загалом на спортивну школу у поточному році спрямовано майже півтора мільйона гривень з міського бюджету.



"Об’єм робіт є досить великим. Але працюють дві бригади, тому дуже сподіваємось, що до нового сезону справимось. Приємно констатувати, що щороку на нашу школу виділяються кошти. За це дякую керівництву міста та депутатам", – каже Олена Клімашевська.



За останній час у закладі утеплили та оновили фасад, здійснили благоустрій прилеглої території. Минулого року тут відремонтували покрівлю, інженерні мережі плавального басейну.



Також встановили новий сучасний енергоефективний котел, оновили шаховий клуб. Загалом поліпшили матеріально-технічну базу, придбали спортивний інвентар і форму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі імені Є. Кондратовича традиційно готуються до нового навчального року.Про це повідомляє Ковельська міська рада Директорка закладукаже, що цього року колективу вдасться здійснити давню мрію і відремонтувати роздягальні та душові, що розташовані поряд з басейном.Про це вже неодноразово просили і відвідувачі. Тут необхідно було перекласти плитку та замінити сантехніку.Олена Клімашевська показала змонтовану нову вентиляційну систему. Її модернізації потребує і приміщення, де розташований басейн. Стелю вже освіжили, адже вологість дає про себе знати."Тут чимало зробили силами колективу, за що їм велике спасибі, адже ніхто не зважає на посади, титули, а всі допомагають, хто, що вміє і чим може", – наголосила керівниця закладу.Крім того, у школі на першому поверсі здійснили капітальний ремонт санвузлів та приступили до вкладання плитки.Загалом на спортивну школу у поточному році спрямовано майже півтора мільйона гривень з міського бюджету."Об’єм робіт є досить великим. Але працюють дві бригади, тому дуже сподіваємось, що до нового сезону справимось. Приємно констатувати, що щороку на нашу школу виділяються кошти. За це дякую керівництву міста та депутатам", – каже Олена Клімашевська.За останній час у закладі утеплили та оновили фасад, здійснили благоустрій прилеглої території. Минулого року тут відремонтували покрівлю, інженерні мережі плавального басейну.Також встановили новий сучасний енергоефективний котел, оновили шаховий клуб. Загалом поліпшили матеріально-технічну базу, придбали спортивний інвентар і форму.

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