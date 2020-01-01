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У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина

У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина
У Ковелі п’яний водій збив пішохода і сказав, що за кермом була дружина.

Про це повідомляє «Ковель media».

Водій автівки «Fiat Doblo», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався на вулиці Варшавській. На території майданчика біля «Ковельсільмашу» він не виконав вимогу дорожнього знаку «В’їзд заборонено» та при об’їзді нерухомої машини наїхав на пішохода, який переходив дорогу. Автомобіль отримав механічні пошкодження, а постраждалий – тілесні ушкодження.

Водій спочатку вирішив залишити місце пригоди, однак, від’їхавши далі, вийшов до пішохода. Він сказав, аби дружина їхала додому, а сам залишився із постраждалим. Хтось із перехожих викликав поліцію і обох доправили у медичний заклад. Під час лабораторного обстеження у водія виявили 3,9 проміле.

На судовому засіданні правопорушник не визнав своєї провини і пояснив, начебто за кермом перебувала його дружина, а він їхав як пасажир. Жінка це підтвердила, однак інші свідки розповіли суду правду. Це також пояснює те, чому автівка від’їхала від місця аварії, перш ніж з неї вийшов чоловік.

Ковельський міськрайонний суд оштрафував водія на 10 200 гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на один рік.

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Теги: Ковель, п'яний водій, суд, вирок, аварія, алкоголь, дружина
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