На Харківщині помер 12-річний хлопчик, якого мама лікувала від ангіни вдома





Про це повідомила пресслужба



“1-го серпня до Ізюмського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до приймального відділення доставили 12-річного хлопчика без ознак життя”, – йдеться у повідомленні.



Мати хлопчика розповіла, що у сина була ангіна. Лікувала жінка його вдома, до медичних закладів по допомогу не зверталась.



Раптово хлопчик знепритомнів, після чого мати принесла його до приймального відділення районної лікарні.



Медики констатували смерть дитини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Харківській області помер 12-річний хлопчик. За словами матері у нього була ангіна, яку вона лікувала вдома та не зверталася до лікарів.Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини , там розпочали розслідування.“1-го серпня до Ізюмського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до приймального відділення доставили 12-річного хлопчика без ознак життя”, – йдеться у повідомленні.Мати хлопчика розповіла, що у сина була ангіна. Лікувала жінка його вдома, до медичних закладів по допомогу не зверталась.Раптово хлопчик знепритомнів, після чого мати принесла його до приймального відділення районної лікарні.Медики констатували смерть дитини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, проводиться перевірка.

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