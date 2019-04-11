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На Харківщині помер 12-річний хлопчик, якого мама лікувала від ангіни вдома

На Харківщині помер 12-річний хлопчик, якого мама лікувала від ангіни вдома
В Харківській області помер 12-річний хлопчик. За словами матері у нього була ангіна, яку вона лікувала вдома та не зверталася до лікарів.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини, там розпочали розслідування.

“1-го серпня до Ізюмського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до приймального відділення доставили 12-річного хлопчика без ознак життя”, – йдеться у повідомленні.

Мати хлопчика розповіла, що у сина була ангіна. Лікувала жінка його вдома, до медичних закладів по допомогу не зверталась.

Раптово хлопчик знепритомнів, після чого мати принесла його до приймального відділення районної лікарні.

Медики констатували смерть дитини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, проводиться перевірка.

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Теги: хлопчик помер, ангіна, поліція, Харківщина
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