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Поблизу Луцька відремонтують ділянку дороги

Поблизу Луцька відремонтують ділянку дороги
Виконавця капітального ремонту автомобільної дороги О 030848 /Н-22/ – Гаразджа від км 0+789 до км 6+000 Луцького району визначають через відкриті торги.

Замовником виступає Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області», пише «Волинь Online».

Строк виконання робіт – до 30 жовтня 2021 року. Очікувана вартість становила 64,294 мільйона гривень.

У торгах взяли участь ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» з ціновою пропозицією 51,9 мільйона гривень та ТОВ «Данко» з пропозицією 51,899 мільйона. Наразі очікують рішення щодо ТОВ «Данко».

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Теги: Гаразджа, ремонт, дорога, тендер
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