Поблизу Луцька відремонтують ділянку дороги





Замовником виступає Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області», пише



Строк виконання робіт – до 30 жовтня 2021 року. Очікувана вартість становила 64,294 мільйона гривень.



У торгах взяли участь ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» з ціновою пропозицією 51,9 мільйона гривень та ТОВ «Данко» з пропозицією 51,899 мільйона. Наразі очікують рішення щодо ТОВ «Данко».

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