Луцькі підприємці виступили проти посилення карантину. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 22:19
Більше 70 підприємців та підприємств виступили проти обмежень та можливих штрафів у зв‘язку із внесенням міста Луцька до «червоної» зони епідемічної небезпеки, та, як наслідок, загрози зупинення підприємницької діяльності.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Вказані у зверненні підприємці та підприємства є роботодавцями сотень лучан та платниками податків до місцевого та державного бюджетів", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Луцьк віднесли до червоної зони.
Втім Луцька міська рада заявила, що не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.
У неділю, 2 серпня, поліція попереджала перевізників, аби ті не виходили на рейс з 3 серпня, інакше на них будуть складати протоколи. Така ж ситуація відбувалась з усіма іншими закладами, які не можуть працювати у «червоній» зоні. Кожен заклад отримав під розписку попередження про заборону працювати починаючи з 3 серпня.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Вказані у зверненні підприємці та підприємства є роботодавцями сотень лучан та платниками податків до місцевого та державного бюджетів", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Луцьк віднесли до червоної зони.
Втім Луцька міська рада заявила, що не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.
У неділю, 2 серпня, поліція попереджала перевізників, аби ті не виходили на рейс з 3 серпня, інакше на них будуть складати протоколи. Така ж ситуація відбувалась з усіма іншими закладами, які не можуть працювати у «червоній» зоні. Кожен заклад отримав під розписку попередження про заборону працювати починаючи з 3 серпня.
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