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Луцькі підприємці виступили проти посилення карантину. ДОКУМЕНТ

Луцькі підприємці виступили проти посилення карантину. ДОКУМЕНТ
Більше 70 підприємців та підприємств виступили проти обмежень та можливих штрафів у зв‘язку із внесенням міста Луцька до «червоної» зони епідемічної небезпеки, та, як наслідок, загрози зупинення підприємницької діяльності.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Вказані у зверненні підприємці та підприємства є роботодавцями сотень лучан та платниками податків до місцевого та державного бюджетів", - йдеться в дописі.

Луцькі підприємці виступили проти посилення карантину. ДОКУМЕНТ
Луцькі підприємці виступили проти посилення карантину. ДОКУМЕНТ
Луцькі підприємці виступили проти посилення карантину. ДОКУМЕНТ
Луцькі підприємці виступили проти посилення карантину. ДОКУМЕНТ
Луцькі підприємці виступили проти посилення карантину. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Луцьк віднесли до червоної зони.

Втім Луцька міська рада заявила, що не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.

У неділю, 2 серпня, поліція попереджала перевізників, аби ті не виходили на рейс з 3 серпня, інакше на них будуть складати протоколи. Така ж ситуація відбувалась з усіма іншими закладами, які не можуть працювати у «червоній» зоні. Кожен заклад отримав під розписку попередження про заборону працювати починаючи з 3 серпня.


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Теги: Луцьк, карантин, підприємці
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