Капсула Crew Dragon з двома астронавтами на борту повернулася на Землю. ВІДЕО

Робертом Бенкеном та Дугласом Гарлі успішно завершила кількамісячний тестовий політ та приводнилася в Мексиканській затоці біля узбережжя США.



Пряму трансляцію процесу повернення корабля вели на



Корабель приводнився поблизу узбережжя Пенсаколи, штат Флорида, США, о 14:49 за східноамериканським часом (21:49 за Києвом). Перед посадкою відбулася ретельно спланована процедура відстиковки капсули від МКС та маневрів на траєкторії приземлення.





Процес підготовки, коли астронавти зайняли місця в капсулі, розпочалася майже за добу до їх повернення на Землю. Лише до відстиковки капсули від МКС астронавти виконали п'ять етапів щодо перевірки систем, герметизації, деактивації замків та інших операцій. Після цього пілотований корабель вийшов на розраховану орбіту, щоби потрапити на чітко визначену траєкторію.



Вхід капсули в атмосферу Землі відбувся над Тихим океаном. ЇЇ швидкість на орбіті сягала 27,2 тис. км/год. У щільних шарах атмосфери зовнішня оболонка корабля нагрілася до 1900 градусів за Цельсієм, втім всередині кабіни вона не перевищувала комфортних 30-ти градусів. Після цього спрацювала система випуску стабілізаційних парашутів, які зменшили швидкість спуску до 190 км/год, щоби відкрити основні парашути.



Контроль над процесом повернення астронавтів здійснювався з центру управління польотами компанії SpaceX у Каліфорнії, де був особисто присутній засновник і керівник компанії Ілон Маск.



Нагадаємо, місія Crew Dragon стартувала 30 травня з космічного центру імені Кеннеді. Повернення на Землю астронавтів завершило цілу віху в космічній галузі США, протягом якої країна покладалася на російські ракетоносії для здійснення доставлення астронавтів до Міжнародної космічної станції.



Таким чином SpaceX стала першою приватною компанією, яка вивела та повернула людей на орбіту.

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