вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Капсула Crew Dragon з двома астронавтами на борту повернулася на Землю. ВІДЕО

Капсула Crew Dragon з двома астронавтами на борту повернулася на Землю. ВІДЕО
Капсула Crew Dragon з астронавтами Робертом Бенкеном та Дугласом Гарлі успішно завершила кількамісячний тестовий політ та приводнилася в Мексиканській затоці біля узбережжя США.

Пряму трансляцію процесу повернення корабля вели на YouTube-каналі Національного агентства США з аеронавтики з дослідження космосу (NASA), пише Укрінформ.

Корабель приводнився поблизу узбережжя Пенсаколи, штат Флорида, США, о 14:49 за східноамериканським часом (21:49 за Києвом). Перед посадкою відбулася ретельно спланована процедура відстиковки капсули від МКС та маневрів на траєкторії приземлення.


Процес підготовки, коли астронавти зайняли місця в капсулі, розпочалася майже за добу до їх повернення на Землю. Лише до відстиковки капсули від МКС астронавти виконали п'ять етапів щодо перевірки систем, герметизації, деактивації замків та інших операцій. Після цього пілотований корабель вийшов на розраховану орбіту, щоби потрапити на чітко визначену траєкторію.

Вхід капсули в атмосферу Землі відбувся над Тихим океаном. ЇЇ швидкість на орбіті сягала 27,2 тис. км/год. У щільних шарах атмосфери зовнішня оболонка корабля нагрілася до 1900 градусів за Цельсієм, втім всередині кабіни вона не перевищувала комфортних 30-ти градусів. Після цього спрацювала система випуску стабілізаційних парашутів, які зменшили швидкість спуску до 190 км/год, щоби відкрити основні парашути.

Контроль над процесом повернення астронавтів здійснювався з центру управління польотами компанії SpaceX у Каліфорнії, де був особисто присутній засновник і керівник компанії Ілон Маск.

Нагадаємо, місія Crew Dragon стартувала 30 травня з космічного центру імені Кеннеді. Повернення на Землю астронавтів завершило цілу віху в космічній галузі США, протягом якої країна покладалася на російські ракетоносії для здійснення доставлення астронавтів до Міжнародної космічної станції.

Таким чином SpaceX стала першою приватною компанією, яка вивела та повернула людей на орбіту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Crew Dragon, космос, астронавти, капсула, повернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Сьогодні, 00:16
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Капсула Crew Dragon з двома астронавтами на борту повернулася на Землю. ВІДЕО
02 серпень, 23:33
Поблизу Луцька відремонтують ділянку дороги
02 серпень, 22:49
Луцькі підприємці виступили проти посилення карантину. ДОКУМЕНТ
02 серпень, 22:19
Схожі новини
SpaceX Ілона Маска вперше відправив астронавтів у космос SpaceX Ілона Маска вперше відправив астронавтів у космос
30 травень, 22:36
Історичний момент: SpaceX вдруге спробує відправити Crew Dragon на МКС. ТРАНСЛЯЦІЯ Історичний момент: SpaceX вдруге спробує відправити Crew Dragon на МКС. ТРАНСЛЯЦІЯ
30 травень, 22:04
Стало відомо, чому відклали історичний запуск Crew Dragon Стало відомо, чому відклали історичний запуск Crew Dragon
28 травень, 03:11
Компанія Ілона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon перед стартом Компанія Ілона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon перед стартом
27 травень, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Очисні споруди поблизу Луцька показали з висоти. ФОТО
Сьогодні, 00:16
 0
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Капсула Crew Dragon з двома астронавтами на борту повернулася на Землю. ВІДЕО
02 серпень, 23:33
 0
Поблизу Луцька відремонтують ділянку дороги
02 серпень, 22:49
 0
Луцькі підприємці виступили проти посилення карантину. ДОКУМЕНТ
02 серпень, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8