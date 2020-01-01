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На Одещині прикордонники виявили плантацію коноплі на 40 мільйонів гривень. ФОТО

На Одещині прикордонники виявили плантацію коноплі на 40 мільйонів гривень. ФОТО
Прикордонники Ізмаїльського загону Морської охорони в Ренійському районі Одеської області виявили гарно облаштовану плантацію коноплі з крапельним зрошуванням та ознаками культивування.

Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

Виробники «зеленого дурману» добре продумали розташування свого «господарства» серед заводнених ділянок узбережжя міжозерного каналу, куди й обізнаним фахівцям дістатися складно.

Але від гострої оптики прикордонного квадрокоптера соковиту зелень характерних кущів на 4 ділянках загальною площею близько 60 тис. м2 сховати не вдалось.

Заходи проводили оперативні співробітники та бійці відділу спеціальних дій Ізмаїльського загону Морської охорони Держприкордонслужби разом зі співробітниками ГУ НП в Одеській області та підрозділом Управління авіації та поліції на воді Нацполіції України.

Усього правоохоронці нарахували понад 1700 кущів наркотичного зілля.


Тривають слідчі дії, а також встановлюють коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Власникам плантації загрожує відповідальність за ст. 310 ККУ «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

Вартість виявленого «зілля» на «чорному ринку» може сягати 40 млн грн.

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Теги: конопля, плантація, держприкордонслужба
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