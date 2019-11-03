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За 7 днів – 180 кілометрів: на Волині стартувала регата

За 7 днів – 180 кілометрів: на Волині стартувала регата
Десятеро волинян 2 серпня спустили байдарки на річку Стир у Луцьку.

За тиждень водою дістануться Маневицького району, розповів Суспільному організатор регати Микола Ясюк.

Вісім підлітків та двоє дорослих розмістилися у п'яти байдарках. Регата стартувала з Луцька.

"За 7 днів ми маємо подолати десь 180 кілометрів водою", - розповів Микола Ясюк.

З собою у сплав учасники регати взяли їжу, рятувальні жилети та гітару. Інструмент, розповідають екстремали, належить учаснику АТО з 54 ОМБР.

Під час подорожі планують здійснити 6 зупинок, щоб відпочити та поїсти. Якщо харчі закінчаться, проситимуть допомоги у місцевих, - каже організатор регати.

Зі слів Миколи Ясюка, який є головою Троянівської сільради, з допомогою регати, хочуть привернути увагу до проблеми об'єднання районів на Волині. Нагадаємо, маневиччани проти ліквідації району і приєднання до Камінь-Каширського.

30 червня люди перекрили міжнародну трасу.

"Ми не дарма обрали річку Стир, яка зєднує Луцьк і Маневичі. Ми вважаємо, що нашому району краще приєднатися до Луцька чи Ковеля", - каже Троянівський селищний голова.

Кінцевий пункт подорожі байдарками - село Нові Підцаревичі у Маневицькому районі. Туди учасники регати планують прибути наступної неділі, 9 серпня.

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Теги: регата, Маневичі, Луцьк, байдарки
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