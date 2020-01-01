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Волинянин незаконно придбав гвинтівку в Москві та привіз додому

Волинянин незаконно придбав гвинтівку в Москві та привіз додому
Волинянин, який незаконно придбав у Москві гвинтівку та провіз її через державний кордон в Україну, заплатить 20 тисяч гривень штрафу.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Так, перебуваючи на початку квітня 2018 року в Москві, волинянин придбав у невстановленої слідством особи за 400 доларів США без передбаченого законом дозволу однозарядну спортивно-мисливську гвинтівку моделі «ТОЗ-12-01» калібру 22 LR (5,6 мм.) із пошкодженим ідентифікуючим заводським номером та оптичним прицілом.

Вказану вогнепальну зброю обвинувачений незаконно перемістив до місця свого проживання, приховавши її від митного контролю на кордоні України та Росії.

16 травня гвинтівку вилучили правоохоронці під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого.

Відзначимо, що волинянин уклав угоду про визнання винуватості та заплатить штраф 20 тисяч 9 гривень.

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Теги: суд, вирок, штраф, гвинтівка
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