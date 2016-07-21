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У Запорізькій області жінка рила підкоп, щоб витягнути сина з в’язниці. ФОТО

У Запорізькій області жінка рила підкоп, щоб витягнути сина з в’язниці. ФОТО
У Вільнянському районі Запорізької області жінка рила тунель, щоб витягнути сина з виправної колонії.

Для того, щоб допомогти сину втекти із в’язниці, мати орендувала будинок недалеко від виправного закладу, пишуть Факти.

За допомогою різних інструментів жінка вирила яму триметрової глибини та просунулася під землею на 10 метрів у довжину.

У цьому районі Запорізької області є дві виправні колонії №20 і №55. Нині не відомо, до якого саме закладу жінка робила підкоп.

У Запорізькій області жінка рила підкоп, щоб витягнути сина з в’язниці. ФОТО
У Запорізькій області жінка рила підкоп, щоб витягнути сина з в’язниці. ФОТО
У Запорізькій області жінка рила підкоп, щоб витягнути сина з в’язниці. ФОТО

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Теги: колонія, підкоп, втеча
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