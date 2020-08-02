Спроба зґвалтування у потязі: «Укрзалізниця» просить повернути поліцію у вагони
Сьогодні, 07:43
"Укрзалізниця" просить повернути у потяги поліцейських після випадку спроби зґвалтування в потязі 28-річної Анастасії Лугової.
Про це йдеться у заяві компанії, яку опублікували після нападу, пишуть Факти.
У компанії вибачились перед потерпілою.
Анастасія Лугова у себе на Facebook написала, що впевнена – вона не перша жертва нападника.
"Якщо вчора хоч трохи могла мугикати і відповідати на питання, то сьогодні не можу видати ні звуку. У періоди паніки, мене цікавить питання за що? і стає шкода себе. Я впевнена, що у нападника я була не першою жертвою", – написала вона.
Нагадаємо, що вночі 31 липня 45-річний Віталій Рудзько напав на жінку в потязі Маріуполь – Київ, побив та намагався зґвалтувати її.
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Про це йдеться у заяві компанії, яку опублікували після нападу, пишуть Факти.
У компанії вибачились перед потерпілою.
Анастасія Лугова у себе на Facebook написала, що впевнена – вона не перша жертва нападника.
"Якщо вчора хоч трохи могла мугикати і відповідати на питання, то сьогодні не можу видати ні звуку. У періоди паніки, мене цікавить питання за що? і стає шкода себе. Я впевнена, що у нападника я була не першою жертвою", – написала вона.
Нагадаємо, що вночі 31 липня 45-річний Віталій Рудзько напав на жінку в потязі Маріуполь – Київ, побив та намагався зґвалтувати її.
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