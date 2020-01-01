Ранок 3 серпня: в Україні – 990 нових випадків коронавірусу, на Волині – 61
Сьогодні, 09:21
В Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990. На Волині – 3949, з яких 61 – за останню добу.
Про це йдеться на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Упродовж доби зафіксували 13 нових летальних випадків. Одужали 333 пацієнти.
Загалом в Україні зареєстровано 1 738 смертей від COVID-19. Одужали – 39 876. Наразі хворіють 31 544 людини.
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Про це йдеться на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Упродовж доби зафіксували 13 нових летальних випадків. Одужали 333 пацієнти.
Загалом в Україні зареєстровано 1 738 смертей від COVID-19. Одужали – 39 876. Наразі хворіють 31 544 людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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