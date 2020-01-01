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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 3 серпня: в Україні – 990 нових випадків коронавірусу, на Волині – 61

Ранок 3 серпня: в Україні – 990 нових випадків коронавірусу, на Волині – 61
В Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990. На Волині – 3949, з яких 61 – за останню добу.

Про це йдеться на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Упродовж доби зафіксували 13 нових летальних випадків. Одужали 333 пацієнти.

Загалом в Україні зареєстровано 1 738 смертей від COVID-19. Одужали – 39 876. Наразі хворіють 31 544 людини.



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Теги: коронавірус, Україна, ситуація, статистика
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