Ранок 3 серпня: в Україні – 990 нових випадків коронавірусу, на Волині – 61





Про це йдеться на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.



Упродовж доби зафіксували 13 нових летальних випадків. Одужали 333 пацієнти.



Загалом в Україні зареєстровано 1 738 смертей від COVID-19. Одужали – 39 876. Наразі хворіють 31 544 людини.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990. На Волині – 3949, з яких 61 – за останню добу.Про це йдеться на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Упродовж доби зафіксували 13 нових летальних випадків. Одужали 333 пацієнти.Загалом в Україні зареєстровано 1 738 смертей від COVID-19. Одужали – 39 876. Наразі хворіють 31 544 людини.

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