На Волині троє нападників вкрали у чоловіка барсетку з величезною сумою грошей. ФОТО

Поліцейські затримали трьох мешканців Житомирської області, які зранку 2 серпня на території Нововолинського ринку вчинили розбійний напад на чоловіка.Застосувавши перцевий балончик та фізичне насильство, двоє нападників викрали у чоловіка барсетку з грішми (230 тис. грн, 10 тис. доларів США, 11 тис. євро, 25 тис. польських злотих) та втекли автомобілем, за кермом якого перебував їхній третій спільник, у напрямку Львова, - інформує прокуратура Волинської області.За дві години правоохоронці затримали авто на блокпості «Опарипси» у Рівненській області.Під час затримання 50-річний раніше судимий уже за розбій громадянин намагався втекти зі здобиччю, проте це йому не вдалося.Його спільників – 48-річного раніше судимого та 24-річного не судимого жителів Житомирщини – затримали в порядку ст. 208 КПК України.Затриманим повідомлть про підозру у вчиненні групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах (ч.4 с.187 КК України).згідно із санкцією ч.4. ст. 187 ККУ, розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою - карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.