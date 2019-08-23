На Волині троє нападників вкрали у чоловіка барсетку з величезною сумою грошей. ФОТО
Сьогодні, 09:46
Поліцейські затримали трьох мешканців Житомирської області, які зранку 2 серпня на території Нововолинського ринку вчинили розбійний напад на чоловіка.
Застосувавши перцевий балончик та фізичне насильство, двоє нападників викрали у чоловіка барсетку з грішми (230 тис. грн, 10 тис. доларів США, 11 тис. євро, 25 тис. польських злотих) та втекли автомобілем, за кермом якого перебував їхній третій спільник, у напрямку Львова, - інформує прокуратура Волинської області.
За дві години правоохоронці затримали авто на блокпості «Опарипси» у Рівненській області.
Під час затримання 50-річний раніше судимий уже за розбій громадянин намагався втекти зі здобиччю, проте це йому не вдалося.
Його спільників – 48-річного раніше судимого та 24-річного не судимого жителів Житомирщини – затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Затриманим повідомлть про підозру у вчиненні групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах (ч.4 с.187 КК України).
Довідково: згідно із санкцією ч.4. ст. 187 ККУ, розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою - карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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Застосувавши перцевий балончик та фізичне насильство, двоє нападників викрали у чоловіка барсетку з грішми (230 тис. грн, 10 тис. доларів США, 11 тис. євро, 25 тис. польських злотих) та втекли автомобілем, за кермом якого перебував їхній третій спільник, у напрямку Львова, - інформує прокуратура Волинської області.
За дві години правоохоронці затримали авто на блокпості «Опарипси» у Рівненській області.
Під час затримання 50-річний раніше судимий уже за розбій громадянин намагався втекти зі здобиччю, проте це йому не вдалося.
Його спільників – 48-річного раніше судимого та 24-річного не судимого жителів Житомирщини – затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Затриманим повідомлть про підозру у вчиненні групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах (ч.4 с.187 КК України).
Довідково: згідно із санкцією ч.4. ст. 187 ККУ, розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою - карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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