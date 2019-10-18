Житло на верхніх поверхах: міфи, спростування, переваги*
Сьогодні, 10:38
Протече дах, у вікна буде шкварити сонце і не обберешся проблем із напором води… Такі упередження при виборі квартири часто заважають належно оцінити житло на верхньому поверсі.
Насправді усе з переліченого вище – це типові проблеми, з якими зіштовхувались мешканці старих неякісних багатоповерхівок. Сучасні будматеріали та технології давно залишили ці питання в минулому, – пише «Інвестор».
Не задумувались, чому часто в новобудовах можна зустріти ціни за принципом: чим вище – тим дорожче? Насправді квартири на останніх поверхах мають чимало переваг. Наприклад:
Тиша. У мешканців верхніх поверхів немає сусідів зверху, тому ніхто не бігає і не стрибає «по голові». А ще – не зможе затопити.
Чистіше повітря. Чим вище квартира – тим менше автомобільних вихлопів та пилюки потрапляє через вікна.
Сонячне світло. Промені сонця – це природнє освітлення, яке дуже важливе для людського організму, покращує працездатність, самопочуття і здоров’я.
Краєвиди із вікон. Особливо цінується така перевага, якщо поруч – парк, озеро чи інший «зелений» куточок.
«Господар» горища. За неписаним правилом, ключі від технічного поверху зберігаються в квартирах останнього поверху. Тому горище можна використовувати як додаткову комору.
Зверніть увагу! У «Парковому кварталі» в Ковелі є готові двокімнатні квартири площею 62 м2 на верхньому поверсі. Ціна – акційна, від 12 400 грн/м2.
Житловий комплекс «Парковий квартал», що у Ковелі на вулиці Глібова, розташований недалеко від центру міста і у той же час - поруч із зеленими насадженнями та водоймою. На території ЖК - власний паркінг, сучасний дитячий майданчик, а також - комерційні приміщення, де заплановане відкриття усіх необхідних для комфортного проживання закладів: магазинів, перукарні, відділень зв'язку тощо.
* * *
«Парковий квартал» із висоти пташиного польоту:
Цікаво, яким буде «Парковий квартал»? Дивіться відео:
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Насправді усе з переліченого вище – це типові проблеми, з якими зіштовхувались мешканці старих неякісних багатоповерхівок. Сучасні будматеріали та технології давно залишили ці питання в минулому, – пише «Інвестор».
Не задумувались, чому часто в новобудовах можна зустріти ціни за принципом: чим вище – тим дорожче? Насправді квартири на останніх поверхах мають чимало переваг. Наприклад:
Тиша. У мешканців верхніх поверхів немає сусідів зверху, тому ніхто не бігає і не стрибає «по голові». А ще – не зможе затопити.
Чистіше повітря. Чим вище квартира – тим менше автомобільних вихлопів та пилюки потрапляє через вікна.
Сонячне світло. Промені сонця – це природнє освітлення, яке дуже важливе для людського організму, покращує працездатність, самопочуття і здоров’я.
Краєвиди із вікон. Особливо цінується така перевага, якщо поруч – парк, озеро чи інший «зелений» куточок.
«Господар» горища. За неписаним правилом, ключі від технічного поверху зберігаються в квартирах останнього поверху. Тому горище можна використовувати як додаткову комору.
Зверніть увагу! У «Парковому кварталі» в Ковелі є готові двокімнатні квартири площею 62 м2 на верхньому поверсі. Ціна – акційна, від 12 400 грн/м2.
Житловий комплекс «Парковий квартал», що у Ковелі на вулиці Глібова, розташований недалеко від центру міста і у той же час - поруч із зеленими насадженнями та водоймою. На території ЖК - власний паркінг, сучасний дитячий майданчик, а також - комерційні приміщення, де заплановане відкриття усіх необхідних для комфортного проживання закладів: магазинів, перукарні, відділень зв'язку тощо.
* * *
«Парковий квартал» із висоти пташиного польоту:
Цікаво, яким буде «Парковий квартал»? Дивіться відео:
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів:
096 030 20 10
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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