Житло на верхніх поверхах: міфи, спростування, переваги*

Не задумувались, чому часто в новобудовах можна зустріти ціни за принципом: чим вище – тим дорожче? Насправді квартири на останніх поверхах мають чимало переваг. Наприклад:У мешканців верхніх поверхів немає сусідів зверху, тому ніхто не бігає і не стрибає «по голові». А ще – не зможе затопити.Чим вище квартира – тим менше автомобільних вихлопів та пилюки потрапляє через вікна.Промені сонця – це природнє освітлення, яке дуже важливе для людського організму, покращує працездатність, самопочуття і здоров’я.Особливо цінується така перевага, якщо поруч – парк, озеро чи інший «зелений» куточок.За неписаним правилом, ключі від технічного поверху зберігаються в квартирах останнього поверху. Тому горище можна використовувати як додаткову комору.Зверніть увагу! У «Парковому кварталі» в Ковелі є готові двокімнатні квартири площеюна верхньому поверсі. Ціна – акційна, відЖитловий комплекс «Парковий квартал», що у Ковелі на вулиці Глібова, розташований недалеко від центру міста і у той же час - поруч із зеленими насадженнями та водоймою. На території ЖК - власний паркінг, сучасний дитячий майданчик, а також - комерційні приміщення, де заплановане відкриття усіх необхідних для комфортного проживання закладів: магазинів, перукарні, відділень зв'язку тощо.* * *«Парковий квартал» із висоти пташиного польоту:Цікаво, яким буде «Парковий квартал»? Дивіться відео: