На «Ягодині» в чергах застрягло багато вантажівок





Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.



Так, за даними ДФС, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стояли 500 вантажівок на виїзд з України.

Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею у чергах стоять багато вантажних автомобілів.Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.Так, за даними ДФС, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стояли 500 вантажівок на виїзд з України.Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.

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