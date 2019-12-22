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На «Ягодині» в чергах застрягло багато вантажівок

На «Ягодині» в чергах застрягло багато вантажівок
У пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею у чергах стоять багато вантажних автомобілів.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Так, за даними ДФС, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стояли 500 вантажівок на виїзд з України.
Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.

На «Ягодині» в чергах застрягло багато вантажівок

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Теги: черги, кордон, Польща, Ягодин
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Ви що долбні 181 на годину
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