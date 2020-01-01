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У районі Чернівецької області, який віднесли до «червоної» зони карантину, закрили кафе й зупинили транспорт

У районі Чернівецької області, який віднесли до «червоної» зони карантину, закрили кафе й зупинили транспорт
У Кіцманському районі Чернівецької області, який віднесли до "червоного" рівня небезпеки поширення COVID-19, посилили карантинні обмеження.

Зокрема, в районі закрили усі кафе й ресторани, призупинили роботу ринків та магазинів, крім продуктових відділів, а також зупинили роботу громадського транспорту. Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова Кіцманської райдержадміністрації Олексій Добровольський.

"Загалом, ми дотримувалися тієї постанови, яка видана урядом. У неділю, 2 серпня, ми провели засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС. На ньому звернули увагу на те, що в першу чергу необхідно закрити кафе і ресторани, які виявилися розсадником цієї коронавірусної хвороби. Призупинили також роботу торговельних закладів, ринків, окрім продуктових рядів. Також зупинив роботу і громадський транспорт. Хоча намагаємось організувати довезення медиків та працівників установ, які забезпечують роботу громад району. Магазини продають лише продукти та товари першої необхідності", - сказав Добровольський.

Він розповів, що під час засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС епідеміологи заявили, що зростання кількості хворих COVID-19 у районі пов'язане, в основному, із недотриманням протиепідемічних заходів під час святкування весіль.

"Головною причиною такого швидкого зростання кількості хворих епідеміологи називають масові заходи, пов'язані з весіллями і забавами. Там порушували навіть елементарні вимоги, коли було дозволено влаштовувати заходи на 50 осіб чи на певну площу, то було значне перебільшення людей у приміщеннях. Зараз усіма подібними випадками займаються правоохоронні органи та епідеміологічна служба", - додав голова РДА.

У Тернополі міська влада вирішила з 3 серпня не посилювати карантин, попри рішення державної комісії ТЕБ та НС зарахувати місто до червоного рівня епідемічної ситуації.


Нагадаємо, в уряді затвердили розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації. Луцьк віднесли до червоної зони.

Втім Луцька міська рада заявила, що не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.

У неділю, 2 серпня, поліція попереджала перевізників, аби ті не виходили на рейс з 3 серпня, інакше на них будуть складати протоколи. Така ж ситуація відбувалась з усіма іншими закладами, які не можуть працювати у «червоній» зоні. Кожен заклад отримав під розписку попередження про заборону працювати починаючи з 3 серпня.

Більше 70 підприємців та підприємств виступили проти обмежень та можливих штрафів. Станом на ранок, 3 серпня, у місті вийшли на маршрути тролейбуси. Щоправда, переповнені "рогаті" не забирали пасажирів із зупинок.

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Теги: Кіцманський район, Чернівецька область, карантин
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