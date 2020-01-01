Ситуація із коронавірусом у Любешівському районі станом на 3 серпня





Повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



За весь період спостереження станом на 03 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявлена у 124 жителів Любешівського району:



Любешів – 52 (28 одужали), в тому числі 1 летальний



Ветли – 11 (10 одужали)



Зарудчі – 9 (8 одужали)



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Судче – 8 (1 одужала)



Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний



В’язівне – 5 (5 одужали)



Проходи – 4 (2 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Цир – 2, в тому числі 1 летальний



Любешівська Воля – 2 (2 одужали)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Щитинь – 2



Дольськ – 2 (1 одужав)



Великий Курінь - 1



Залізниця - 1 (одужала)



Седлище – 1 (одужав)



Мукошин – 1



Пожіг – 1



Міжгайці - 1.



Загалом станом на 3 серпня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19: 4 – смт Любешів, 2 – с. Підкормілля, 1 – с. Міжгайці. Надійшов один негативний результат у жителя Любешева.Повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило, - йдеться на сайті Любешівської РДА.За весь період спостереження станом на 03 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявлена у 124 жителів Любешівського району:Любешів – 52 (28 одужали), в тому числі 1 летальнийВетли – 11 (10 одужали)Зарудчі – 9 (8 одужали)Люб’язь – 8 (8 одужали)Судче – 8 (1 одужала)Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальнийВ’язівне – 5 (5 одужали)Проходи – 4 (2 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Цир – 2, в тому числі 1 летальнийЛюбешівська Воля – 2 (2 одужали)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Щитинь – 2Дольськ – 2 (1 одужав)Великий Курінь - 1Залізниця - 1 (одужала)Седлище – 1 (одужав)Мукошин – 1Пожіг – 1Міжгайці - 1.Загалом станом на 3 серпня в області зареєстрували 3949 випадків COVID-19 , які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2793 особи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію