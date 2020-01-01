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Ситуація із коронавірусом у Любешівському районі станом на 3 серпня

Ситуація із коронавірусом у Любешівському районі станом на 3 серпня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19: 4 – смт Любешів, 2 – с. Підкормілля, 1 – с. Міжгайці. Надійшов один негативний результат у жителя Любешева.

Повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За весь період спостереження станом на 03 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявлена у 124 жителів Любешівського району:

Любешів – 52 (28 одужали), в тому числі 1 летальний

Ветли – 11 (10 одужали)

Зарудчі – 9 (8 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Судче – 8 (1 одужала)

Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний

В’язівне – 5 (5 одужали)

Проходи – 4 (2 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Цир – 2, в тому числі 1 летальний

Любешівська Воля – 2 (2 одужали)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Щитинь – 2

Дольськ – 2 (1 одужав)

Великий Курінь - 1

Залізниця - 1 (одужала)

Седлище – 1 (одужав)

Мукошин – 1

Пожіг – 1

Міжгайці - 1.

Загалом станом на 3 серпня в області зареєстрували 3949 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2793 особи.

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Теги: коронавірус, Любешів, ситуація
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