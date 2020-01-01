Ситуація із коронавірусом у Любешівському районі станом на 3 серпня
Сьогодні, 11:24
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19: 4 – смт Любешів, 2 – с. Підкормілля, 1 – с. Міжгайці. Надійшов один негативний результат у жителя Любешева.
Повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За весь період спостереження станом на 03 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявлена у 124 жителів Любешівського району:
Любешів – 52 (28 одужали), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Зарудчі – 9 (8 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Судче – 8 (1 одужала)
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний
В’язівне – 5 (5 одужали)
Проходи – 4 (2 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (2 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Щитинь – 2
Дольськ – 2 (1 одужав)
Великий Курінь - 1
Залізниця - 1 (одужала)
Седлище – 1 (одужав)
Мукошин – 1
Пожіг – 1
Міжгайці - 1.
Загалом станом на 3 серпня в області зареєстрували 3949 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2793 особи.
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Повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За весь період спостереження станом на 03 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявлена у 124 жителів Любешівського району:
Любешів – 52 (28 одужали), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Зарудчі – 9 (8 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Судче – 8 (1 одужала)
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний
В’язівне – 5 (5 одужали)
Проходи – 4 (2 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (2 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Щитинь – 2
Дольськ – 2 (1 одужав)
Великий Курінь - 1
Залізниця - 1 (одужала)
Седлище – 1 (одужав)
Мукошин – 1
Пожіг – 1
Міжгайці - 1.
Загалом станом на 3 серпня в області зареєстрували 3949 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2793 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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