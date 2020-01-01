Пасажири потяга вчинили бунт і змусили висадити людей у Тернополі на вокзалі





Про це сьогодні на сесії міської ради повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, тернополяни домоглися зупинки потягу з Херсону, - пише видання



«Там їхало 85 тернополян, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли тернополяни вчинили бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися і висадити людей в Тернополі», – розповів Надал.



Він також зачитав повідомлення від жителів міста, які стали заручниками у потягу «Київ–Трускавець», зазначивши, що в мерії отримують «масу звернень» від людей.



«Саме зараз знаходимось у потягу №49, на який Укрзалізниця нам продала квитки учора уже після внесення Тернополя в «червону зону». Про те, що потяг не зупинятиметься у Тернополі, дізналися від провідниці. Начальник потяга вибачився і запропонував виходити в першій ночі у Хмельницькому або о 4 ранку у Львові. Нас таких заручників – 15 лише у вагоні. Чому нас, як злочинців етапують заблокованими в потягу без права і можливості вийти в рідному місті», – озвучив мер Тернополя послання пасажирів.



На сьогоднішній сесії депутати планують прийняти звернення до міністра інфраструктури з проханням зняти обмеження на зупинку потягів у Тернополі.



Нагадаємо, що у зв’язку з посиленням карантинних заходів зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На залізниці починають виникати конфлікти, оскільки пасажири невдоволені тим, що після внесенння Тернополя до карантинної «червоної зони», в місті потяги не зупиняються. Доходить до справжніх бунтів.Про це сьогодні на сесії міської ради повідомив міський голова Тернополя. За його словами, тернополяни домоглися зупинки потягу з Херсону, - пише видання 0352.ua «Там їхало 85 тернополян, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли тернополяни вчинили бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися і висадити людей в Тернополі», – розповів Надал.Він також зачитав повідомлення від жителів міста, які стали заручниками у потягу «Київ–Трускавець», зазначивши, що в мерії отримують «масу звернень» від людей.«Саме зараз знаходимось у потягу №49, на який Укрзалізниця нам продала квитки учора уже після внесення Тернополя в «червону зону». Про те, що потяг не зупинятиметься у Тернополі, дізналися від провідниці. Начальник потяга вибачився і запропонував виходити в першій ночі у Хмельницькому або о 4 ранку у Львові. Нас таких заручників – 15 лише у вагоні. Чому нас, як злочинців етапують заблокованими в потягу без права і можливості вийти в рідному місті», – озвучив мер Тернополя послання пасажирів.На сьогоднішній сесії депутати планують прийняти звернення до міністра інфраструктури з проханням зняти обмеження на зупинку потягів у Тернополі.Нагадаємо, що у зв’язку з посиленням карантинних заходів зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученні з Тернополем та Луцьком.

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