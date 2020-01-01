На Волині злодій обікрав будинок, поки господар був за кордоном

Волинські правоохоронці знайшли чоловіка, який поцупив цінні монети та нагороди.Зазначається, що у п’ятницю, 31 липня, до поліції звернувся рожищанин, повідомивши, що його дім обікрали. Чоловік тривалий час перебував за кордоном, тому помітив зникнення цінних речей лише після повернення, - пише ГУНП у Волинській області.Невідомі викрали 100 доларів США, 500 євро, монети та нагороди, які колекціонував чоловік. Загальна сума збитку – понад 18 тисяч гривень.Тож поліцейські оглянули будинок заявника та вилучили всі необхідні речові докази, аби встановити особу злодія. Згодом вже через чотири години після надходження заяви до поліції з’ясували, що крадіжку вчинив 20-річний місцевий житель. Чоловік зізнався у вчиненні злочину, зазначивши, що гроші вже встиг витратити. Монети та нагороди у чоловіка вилучили.До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.