У місті на Волині сталася пожежа у житловому будинку

У Володимирі-Волинському горіла господарська споруда на вулиці Коцюбинського.Повідомлення про пожежу надійшло 1 серпня о 12:47, повідомляють на сайті ДСНС у ВОлинській області.За викликом прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини (один автомобіль), які відразу приступили до гасіння. Пожежу локалізували о 12:59, а ліквідували 13:06. Травмованих та загиблих немає.Причина пожежі - необережне поводження з вогнем.Також 1 серпня о 16:36 надійшло повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку села Дольськ Любешівського району. На гасіння вирушили працівники місцевої пожежної охорони та воєнізованої пожежної охорони села Дольськ, а також рятувальники 12-ї ДПРЧ смт Любешова.Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 16:59, а о 17:23– ліквідували. Травмованих та загиблих немає.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.