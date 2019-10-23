У Рівному хлопець оригінально освідчився коханій на даху багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 20:38
На даху рівненської багатоповерхівки хлопець освідчився дівчині.
Для цього він приготував інсталяції на даху. Каже, що дуже хвилювався, - пише Рівне.вечірнє.
Дівчина Ілона думала, що їде на фотосесію нової колекції суконь. Однак була дуже здивована, коли побачила свого коханого з букетом та каблучкою. Вона сказала: "Так!"
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Для цього він приготував інсталяції на даху. Каже, що дуже хвилювався, - пише Рівне.вечірнє.
Дівчина Ілона думала, що їде на фотосесію нової колекції суконь. Однак була дуже здивована, коли побачила свого коханого з букетом та каблучкою. Вона сказала: "Так!"
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В оточенні BMW: у Рівному хлопець оригінально освідчився коханій
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