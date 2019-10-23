вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рівному хлопець оригінально освідчився коханій на даху багатоповерхівки. ФОТО

У Рівному хлопець оригінально освідчився коханій на даху багатоповерхівки. ФОТО
На даху рівненської багатоповерхівки хлопець освідчився дівчині.

Для цього він приготував інсталяції на даху. Каже, що дуже хвилювався, - пише Рівне.вечірнє.

Дівчина Ілона думала, що їде на фотосесію нової колекції суконь. Однак була дуже здивована, коли побачила свого коханого з букетом та каблучкою. Вона сказала: "Так!"

ЧИТАТИ ТАКОЖ: В оточенні BMW: у Рівному хлопець оригінально освідчився коханій
У Рівному хлопець оригінально освідчився коханій на даху багатоповерхівки. ФОТО
У Рівному хлопець оригінально освідчився коханій на даху багатоповерхівки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, освідчення, кохання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному хлопець оригінально освідчився коханій на даху багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 20:38
У центрі волинського міста сталася масштабна ДТП. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 серпня
Сьогодні, 20:00
У Запоріжжі лікар влаштував стрілянину
Сьогодні, 19:37
Патрульні розшукали 99-річну жінку, яка загубилася у Луцьку
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
В оточенні BMW: у Рівному хлопець оригінально освідчився коханій В оточенні BMW: у Рівному хлопець оригінально освідчився коханій
10 січень, 13:02
У Харкові водій тролейбуса оригінально освідчився коханій кондукторці. ВІДЕО У Харкові водій тролейбуса оригінально освідчився коханій кондукторці. ВІДЕО
23 жовтень, 2019, 13:37
У замку на Рівненщині чоловік оригінально освідчився у коханні. ВІДЕО У замку на Рівненщині чоловік оригінально освідчився у коханні. ВІДЕО
09 вересень, 2019, 17:51
На Волині хлопець освідчився коханій під час футбольного матчу На Волині хлопець освідчився коханій під час футбольного матчу
02 липень, 2019, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному хлопець оригінально освідчився коханій на даху багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 20:38
 0
У центрі волинського міста сталася масштабна ДТП. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
У Запоріжжі лікар влаштував стрілянину
Сьогодні, 19:37
 0
Патрульні розшукали 99-річну жінку, яка загубилася у Луцьку
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8