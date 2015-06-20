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У центрі Києва невідомий захопив банк та погрожує вибухівкою

У центрі Києва невідомий захопив банк та погрожує вибухівкою
У центрі Києва невідомий захопив приміщення «Універсал Банк» та погрожує підірвати бізнес-центр.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

Так, 3 серпня о 12.00 до поліції зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років. Він повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

Ввели в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім». Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.

Громадян та гостей міста просять змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.


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Теги: Києв, захоплення банку
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Коментарі 7
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буде теж просити Зеленського якесь кіно рекламувати.
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буде теж просити Зеленського якесь кіно рекламувати.
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Avak off? Він ще не поняв?
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Avak off? Він ще не поняв?
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Avak off? Він ще не поняв?
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Клоуни бля)))
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Треба Мустафу Наєба, хай хоч раз країні пригодиться, бабло ж гребе неслабо.
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