У центрі Києва невідомий захопив банк та погрожує вибухівкою





Про це Антон Геращенко у Facebook.



Так, 3 серпня о 12.00 до поліції зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років. Він повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію.



Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.



Ввели в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім». Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.



Громадян та гостей міста просять змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Києва невідомий захопив приміщення «Універсал Банк» та погрожує підірвати бізнес-центр.Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справу Facebook.Так, 3 серпня о 12.00 до поліції зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років. Він повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію.Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.Ввели в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім». Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися.Громадян та гостей міста просять змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.

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