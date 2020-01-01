Коронавірус у Нововолинську: в лікарні з недугою перебуває 16 пацієнтів

За останню добу в Нововолинську не має жодного нового випадку коронавірусної хвороби.Загалом станом на 10:00 3 серпня у Нововолинську зареєстру 238 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 196 людей одужали. 8 випадків летальні, -Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікують 16 пацієнтів, хворих на коронавірус: 7 жителів міста і 9 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 6 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 1 мешканець Нововолинська та 3 хворих з Іваничівського та Локачинського районів.1 нововолинянка лікується у Луцьку.26 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.Нагадаємо, за останню добу нанайбільше хворих виявили у Луцьку - 26. Загалом станом на 3 серпня в області - 3949 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.