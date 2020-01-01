Коронавірус у Нововолинську: в лікарні з недугою перебуває 16 пацієнтів
Сьогодні, 13:36
За останню добу в Нововолинську не має жодного нового випадку коронавірусної хвороби.
Загалом станом на 10:00 3 серпня у Нововолинську зареєстру 238 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 196 людей одужали. 8 випадків летальні, -
Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікують 16 пацієнтів, хворих на коронавірус: 7 жителів міста і 9 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 6 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 1 мешканець Нововолинська та 3 хворих з Іваничівського та Локачинського районів.
1 нововолинянка лікується у Луцьку.
26 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19, найбільше хворих виявили у Луцьку - 26. Загалом станом на 3 серпня в області - 3949 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
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Загалом станом на 10:00 3 серпня у Нововолинську зареєстру 238 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 196 людей одужали. 8 випадків летальні, -
Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікують 16 пацієнтів, хворих на коронавірус: 7 жителів міста і 9 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 6 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 1 мешканець Нововолинська та 3 хворих з Іваничівського та Локачинського районів.
1 нововолинянка лікується у Луцьку.
26 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19, найбільше хворих виявили у Луцьку - 26. Загалом станом на 3 серпня в області - 3949 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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