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Коронавірус у Нововолинську: в лікарні з недугою перебуває 16 пацієнтів

Коронавірус у Нововолинську: в лікарні з недугою перебуває 16 пацієнтів
За останню добу в Нововолинську не має жодного нового випадку коронавірусної хвороби.

Загалом станом на 10:00 3 серпня у Нововолинську зареєстру 238 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 196 людей одужали. 8 випадків летальні, -

Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікують 16 пацієнтів, хворих на коронавірус: 7 жителів міста і 9 іногородніх. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 6 жителів міста та 6 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 1 мешканець Нововолинська та 3 хворих з Іваничівського та Локачинського районів.

1 нововолинянка лікується у Луцьку.

26 жителів Нововолинська отримують лікування амбулаторно.

Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19, найбільше хворих виявили у Луцьку - 26. Загалом станом на 3 серпня в області - 3949 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

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Теги: Нововолинськ, коронавірус
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