У Луцьку на коронавірус захворів працівник суду





Про це



Наразі встановили коло контактних осіб та проводять тестування.



Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжує здійснювати судочинство задля забезпечення доступу до правосуддя.



Разом з цим, з метою безпечного перебування в приміщенні суду, провели прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь, вжили заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19.



У пресслужбі суду зауважили, з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань, у тому числі викликаних коронавірусною інфекцією, можна використати альтернативні шляхи звернення до суду з позовними заявами, клопотаннями, іншими заявами, скаргами тощо, а саме за допомогою поштового зв’язку та електронної пошти суду.



Просять поставитися з розумінням до тимчасових профілактичних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одного з працівників Луцького міськрайонного суду Волинської області лабораторно підтвердили інфікування вірусом COVID-19.Про це йдеться на сайті Луцького міськрайонного суду.Наразі встановили коло контактних осіб та проводять тестування.Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжує здійснювати судочинство задля забезпечення доступу до правосуддя.Разом з цим, з метою безпечного перебування в приміщенні суду, провели прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь, вжили заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19.У пресслужбі суду зауважили, з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань, у тому числі викликаних коронавірусною інфекцією, можна використати альтернативні шляхи звернення до суду з позовними заявами, клопотаннями, іншими заявами, скаргами тощо, а саме за допомогою поштового зв’язку та електронної пошти суду.Просять поставитися з розумінням до тимчасових профілактичних заходів.

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