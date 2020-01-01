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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку на коронавірус захворів працівник суду

У Луцьку на коронавірус захворів працівник суду
У одного з працівників Луцького міськрайонного суду Волинської області лабораторно підтвердили інфікування вірусом COVID-19.

Про це йдеться на сайті Луцького міськрайонного суду.

Наразі встановили коло контактних осіб та проводять тестування.

Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжує здійснювати судочинство задля забезпечення доступу до правосуддя.

Разом з цим, з метою безпечного перебування в приміщенні суду, провели прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь, вжили заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19.

У пресслужбі суду зауважили, з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань, у тому числі викликаних коронавірусною інфекцією, можна використати альтернативні шляхи звернення до суду з позовними заявами, клопотаннями, іншими заявами, скаргами тощо, а саме за допомогою поштового зв’язку та електронної пошти суду.

Просять поставитися з розумінням до тимчасових профілактичних заходів.

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Теги: Луцьк, коронавірус, працівник суду
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