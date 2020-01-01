У Луцьку на коронавірус захворів працівник суду
Сьогодні, 14:10
У одного з працівників Луцького міськрайонного суду Волинської області лабораторно підтвердили інфікування вірусом COVID-19.
Про це йдеться на сайті Луцького міськрайонного суду.
Наразі встановили коло контактних осіб та проводять тестування.
Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжує здійснювати судочинство задля забезпечення доступу до правосуддя.
Разом з цим, з метою безпечного перебування в приміщенні суду, провели прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь, вжили заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19.
У пресслужбі суду зауважили, з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань, у тому числі викликаних коронавірусною інфекцією, можна використати альтернативні шляхи звернення до суду з позовними заявами, клопотаннями, іншими заявами, скаргами тощо, а саме за допомогою поштового зв’язку та електронної пошти суду.
Просять поставитися з розумінням до тимчасових профілактичних заходів.
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Про це йдеться на сайті Луцького міськрайонного суду.
Наразі встановили коло контактних осіб та проводять тестування.
Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Луцький міськрайонний суд Волинської області продовжує здійснювати судочинство задля забезпечення доступу до правосуддя.
Разом з цим, з метою безпечного перебування в приміщенні суду, провели прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь, вжили заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19.
У пресслужбі суду зауважили, з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань, у тому числі викликаних коронавірусною інфекцією, можна використати альтернативні шляхи звернення до суду з позовними заявами, клопотаннями, іншими заявами, скаргами тощо, а саме за допомогою поштового зв’язку та електронної пошти суду.
Просять поставитися з розумінням до тимчасових профілактичних заходів.
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