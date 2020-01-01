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На Волині помер колишній голова сільради

На Волині помер колишній голова сільради
Помер колишній голова Маяківської сільської ради Турек Віктор Гнатович.

Про це повідомляє Княгининівська сільська рада.

Зазначимо, у 2016 році Маяківську сільську раду перейменували у Княгининівську сільраду.

"Нехай добрий, світлий спомин про Віктора Гнатовича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, односельчан, усіх, хто його знав, любив та шанував. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була найголовнішою в житті, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть", - йдеться на сайті.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: смерть, голова сільради Волинь
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