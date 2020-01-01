Чи штрафуватимуть луцьких перевізників та підприємців за недотримання жорсткого карантину





Про це Ольга Бузулук.



Злісних порушників карантинних обмежень почнуть штрафувати завтра. Наразі з перевізниками та підприємцями, які попри заборону уряду сьогодні працюють, правоохоронці проводять профілактичні бесіди.



Правоохоронці кажуть: напередодні патрульні та особовий склад поліції роздавали суб’єктам господарювання попередження про те, Державна комісія ТЕБ та НС віднесла Луцьк до "червоної" зони. У попередженнях, які роздавали, немає інформації, що суб’єкти господарювання притягуватимуться до адмінвідповідальності, говорить Ольга Бузулук.



Попередження, які правоохоронці розносили містом напередодні, опублікували на сторінці Департаменту муніципальної варти міста.



Зі слів Ольги Бузулук, Нацполіція керується, перш за все, рішенням центральної влади: "Є рішення вищого органу, і напевно, ці рішення є важливішими, чинними і ми повинні їх дотримуватися. Ми повинні дотримуватися чинного законодавства".



Нагадаємо, сьогодні 3 серпня, під час позачергової сесії депутати Луцькради підтримали рішення не посилювати карантинні заходи в Луцьку та звернулися до поліції з проханням утриматися від притягнення суб’єктів господарюванням до штрафів за порушення карантину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 3 серпня, поліція не складає адміністративні протоколи у разі виявлення порушень карантину.Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції ВолиніЗлісних порушників карантинних обмежень почнуть штрафувати завтра. Наразі з перевізниками та підприємцями, які попри заборону уряду сьогодні працюють, правоохоронці проводять профілактичні бесіди.Правоохоронці кажуть: напередодні патрульні та особовий склад поліції роздавали суб’єктам господарювання попередження про те, Державна комісія ТЕБ та НС віднесла Луцьк до "червоної" зони. У попередженнях, які роздавали, немає інформації, що суб’єкти господарювання притягуватимуться до адмінвідповідальності, говорить Ольга Бузулук.Попередження, які правоохоронці розносили містом напередодні, опублікували на сторінці Департаменту муніципальної варти міста.Зі слів Ольги Бузулук, Нацполіція керується, перш за все, рішенням центральної влади: "Є рішення вищого органу, і напевно, ці рішення є важливішими, чинними і ми повинні їх дотримуватися. Ми повинні дотримуватися чинного законодавства".Нагадаємо, сьогодні 3 серпня, під час позачергової сесії депутати Луцькради підтримали рішення не посилювати карантинні заходи в Луцьку та звернулися до поліції з проханням утриматися від притягнення суб’єктів господарюванням до штрафів за порушення карантину.

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