вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чи штрафуватимуть луцьких перевізників та підприємців за недотримання жорсткого карантину

Чи штрафуватимуть луцьких перевізників та підприємців за недотримання жорсткого карантину
Сьогодні, 3 серпня, поліція не складає адміністративні протоколи у разі виявлення порушень карантину.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Злісних порушників карантинних обмежень почнуть штрафувати завтра. Наразі з перевізниками та підприємцями, які попри заборону уряду сьогодні працюють, правоохоронці проводять профілактичні бесіди.

Правоохоронці кажуть: напередодні патрульні та особовий склад поліції роздавали суб’єктам господарювання попередження про те, Державна комісія ТЕБ та НС віднесла Луцьк до "червоної" зони. У попередженнях, які роздавали, немає інформації, що суб’єкти господарювання притягуватимуться до адмінвідповідальності, говорить Ольга Бузулук.

Попередження, які правоохоронці розносили містом напередодні, опублікували на сторінці Департаменту муніципальної варти міста.

Зі слів Ольги Бузулук, Нацполіція керується, перш за все, рішенням центральної влади: "Є рішення вищого органу, і напевно, ці рішення є важливішими, чинними і ми повинні їх дотримуватися. Ми повинні дотримуватися чинного законодавства".

Нагадаємо, сьогодні 3 серпня, під час позачергової сесії депутати Луцькради підтримали рішення не посилювати карантинні заходи в Луцьку та звернулися до поліції з проханням утриматися від притягнення суб’єктів господарюванням до штрафів за порушення карантину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, штрафи, перевізники, посилення карантину
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в серпні пройдуть змагання з легкої атлетики
Сьогодні, 15:08
Чоловік, який захопив банк у центрі Києва, вимагає присутності журналістів. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:58
Чи штрафуватимуть луцьких перевізників та підприємців за недотримання жорсткого карантину
Сьогодні, 14:45
У Луцьку на коронавірус захворів працівник суду
Сьогодні, 14:10
На Волині помер колишній голова сільради
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог Посилення карантину: у Луцьку від перевізників та підприємців вимагають дотримуватися вимог
02 серпень, 15:08
Вісьмох луцьких перевізників перевірили на дотримання вимог карантину Вісьмох луцьких перевізників перевірили на дотримання вимог карантину
06 липень, 17:05
Чи закриють у Луцьку дитсадки та спортзали Чи закриють у Луцьку дитсадки та спортзали
22 червень, 20:11
У Луцьку в червні визначать перевізників на 6 маршрутах У Луцьку в червні визначать перевізників на 6 маршрутах
04 червень, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі п'яний українець з ножем розгулював пляжем і чіплявся до відпочивальників
Сьогодні, 15:46
 0
На Волині чоловік впав з воза і загинув
Сьогодні, 15:22
 0
У Луцьку в серпні пройдуть змагання з легкої атлетики
Сьогодні, 15:08
 0
Чоловік, який захопив банк у центрі Києва, вимагає присутності журналістів. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:58
 0
Чи штрафуватимуть луцьких перевізників та підприємців за недотримання жорсткого карантину
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8