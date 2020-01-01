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На Волині чоловік впав з воза і загинув

На Волині чоловік впав з воза і загинув
У Ратнівському районі чоловік впав із гужової підводи та внаслідок отриманих травм загинув.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася в селі Лучичі Ратнівського району. Чоловік помер вчора, 2 серпня, у відділенні інтенсивної терапії Ратнівської центральної лікарні. При падінні він отримав складні травми, серед яких перелом основи черепа та мозкова кома.

Інформацію підтвердили в пресслужбі поліції Волині, зазначивши, що 59-річний чоловік впав з підводи з власної необережності, що призвело до загибелі.

Нагадаємо, що 28 липня у Камінь-Каширському районі чоловік під час заготівлі соломи впав з підводи та від отриманих травм загинув на місці події.

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Теги: смерть, загибель, підвода
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