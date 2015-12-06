У волинському місті під час перевірки виявили нелегальних працівників





Про це



Головною їх метою є детінізація відносин у сфері зайнятості та доходів населення, доведення до роботодавців та працівників ризиків, що виникають внаслідок порушень законодавства.



Крім того, фахівці дають відповіді на питання щодо оплати праці.



29-30 липня спільно з інспекторами Держпраці представники сектору побували у 33 фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. У шести - виявили нелегалізовані трудові відносини з 10 найманими працівниками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі представники сектору праці відновили інформаційно-роз’яснювальні зустрічі з роботодавцями.Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.Головною їх метою є детінізація відносин у сфері зайнятості та доходів населення, доведення до роботодавців та працівників ризиків, що виникають внаслідок порушень законодавства.Крім того, фахівці дають відповіді на питання щодо оплати праці.29-30 липня спільно з інспекторами Держпраці представники сектору побували у 33 фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. У шести - виявили нелегалізовані трудові відносини з 10 найманими працівниками.

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