вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті під час перевірки виявили нелегальних працівників

У волинському місті під час перевірки виявили нелегальних працівників
У Ковелі представники сектору праці відновили інформаційно-роз’яснювальні зустрічі з роботодавцями.

Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.

Головною їх метою є детінізація відносин у сфері зайнятості та доходів населення, доведення до роботодавців та працівників ризиків, що виникають внаслідок порушень законодавства.

Крім того, фахівці дають відповіді на питання щодо оплати праці.

29-30 липня спільно з інспекторами Держпраці представники сектору побували у 33 фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. У шести - виявили нелегалізовані трудові відносини з 10 найманими працівниками.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, перевірка, працівники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинь» впевнено обіграла «Черкащину»
Сьогодні, 18:55
8 волинських громад ‒ у рейтингу 200 найкращих ОТГ України
Сьогодні, 18:45
У волинському місті під час перевірки виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 18:20
У місті на Волині не працюватиме ринок щопонеділка через карантин
Сьогодні, 17:55
Яким був Воротнів понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
У двох містах Волині перевірили ринки та супермаркети на дотримання карантину: які зафіксували порушення. ВІДЕО У двох містах Волині перевірили ринки та супермаркети на дотримання карантину: які зафіксували порушення. ВІДЕО
17 липень, 18:50
Перевірять діяльність Ковельської колонії Перевірять діяльність Ковельської колонії
06 грудень, 2015, 21:10
На Волині перевіряють захисні споруди На Волині перевіряють захисні споруди
10 лютий, 2015, 11:18
Луцьких роботодавців зобов'язали виплачувати компенсації за шкідливі умови праці Луцьких роботодавців зобов'язали виплачувати компенсації за шкідливі умови праці
05 січень, 2015, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 4 серпня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
 0
«Волинь» впевнено обіграла «Черкащину»
Сьогодні, 18:55
 0
8 волинських громад ‒ у рейтингу 200 найкращих ОТГ України
Сьогодні, 18:45
 0
У волинському місті під час перевірки виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 18:20
 0
У місті на Волині не працюватиме ринок щопонеділка через карантин
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8