У Польщі п'яний українець з ножем розгулював пляжем і чіплявся до відпочивальників
Сьогодні, 15:46
35-річний громадянин України вимахував ножем до відпочивальників на березі Вісли.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на strazmiejska.waw.pl, українець увечері розгулював у закривавленому одязі з ножем у руках по пляжу біля Національного стадіону у Варшаві.
Про неадекватну поведінку чоловіка очевидці повідомили муніципальному патрулю. Ті знайшли порушника, коли він чіплявся до відпочивальників. У нього відібрали ніж і затримали. Тест на алкоголь показав, що чоловік був п'яним – мав 1,9 проміле.
Громадянина України відвезли у витверезник. Про те, чи будуть йому пред'явлені якісь звинувачення, поки не повідомляли.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на strazmiejska.waw.pl, українець увечері розгулював у закривавленому одязі з ножем у руках по пляжу біля Національного стадіону у Варшаві.
Про неадекватну поведінку чоловіка очевидці повідомили муніципальному патрулю. Ті знайшли порушника, коли він чіплявся до відпочивальників. У нього відібрали ніж і затримали. Тест на алкоголь показав, що чоловік був п'яним – мав 1,9 проміле.
Громадянина України відвезли у витверезник. Про те, чи будуть йому пред'явлені якісь звинувачення, поки не повідомляли.
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