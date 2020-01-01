У Польщі п'яний українець з ножем розгулював пляжем і чіплявся до відпочивальників





Як пoвідoмляє



Про неадекватну поведінку чоловіка очевидці повідомили муніципальному патрулю. Ті знайшли порушника, коли він чіплявся до відпочивальників. У нього відібрали ніж і затримали. Тест на алкоголь показав, що чоловік був п'яним – мав 1,9 проміле.



Громадянина України відвезли у витверезник. Про те, чи будуть йому пред'явлені якісь звинувачення, поки не повідомляли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 35-річний громадянин України вимахував ножем до відпочивальників на березі Вісли.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на strazmiejska.waw.pl, українець увечері розгулював у закривавленому одязі з ножем у руках по пляжу біля Національного стадіону у Варшаві.Про неадекватну поведінку чоловіка очевидці повідомили муніципальному патрулю. Ті знайшли порушника, коли він чіплявся до відпочивальників. У нього відібрали ніж і затримали. Тест на алкоголь показав, що чоловік був п'яним – мав 1,9 проміле.Громадянина України відвезли у витверезник. Про те, чи будуть йому пред'явлені якісь звинувачення, поки не повідомляли.

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