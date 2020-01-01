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Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО

Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО
Ковельска парафія святого Володимира нещодавно святкувала престольне свято. У день вшанування пророка Іллі митрополит Луцький і Волинський Михаїл відправив першу архієрейську літургію у храмі Рівноапостольного князя Володимира у Ковелі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

До спільної молитви долучилися декан Свято-Димитрівського округу Ковельського благочиння протоієрей Анатолій Александрук, настоятель парафії протоієрей Віталій Лехкобит, місцеве духовентсво, активні парафіяни та жертводавці, зокрема, директори ТзОВ «КовельСільмаш» Микола Заікін та ТзОВ «Волинь-Кальвіс» Анатолій Понікарчук.

На завершення богослужіння митрополит вручив нагороди: медаль «За жертовність» – жертводавцю Вадиму Кужелю та благословенні грамоти – активним парафіянам Людмилі Микитюк, Вячеславу Гаврилюку, Ользі Омельчук, Інні Антонюк, Мирославі Сімішкур.

Довідка:

Парафію Святого Володимира у Ковелі було зареєстровано у 1998 р. Через рік тоді ще митрополит Луцький і Волинський Яків освятив місце під храм. Тут звели капличку, у якій довгий час молилися парафіяни. У 2004 році розпочали будівництво храму, яке ще триває. Проте на великі свята духовенство уже служило у цьому Божому домі. Вперше тут відслужив й владика.

Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО
Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО
Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО
Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО
Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО

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Теги: Ковель, владика Михаїл, перша служба
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