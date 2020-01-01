Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО

Михаїл відправив першу архієрейську літургію у храмі Рівноапостольного князя Володимира у Ковелі.



Про це



До спільної молитви долучилися декан Свято-Димитрівського округу Ковельського благочиння протоієрей Анатолій Александрук, настоятель парафії протоієрей Віталій Лехкобит, місцеве духовентсво, активні парафіяни та жертводавці, зокрема, директори ТзОВ «КовельСільмаш» Микола Заікін та ТзОВ «Волинь-Кальвіс» Анатолій Понікарчук.



На завершення богослужіння митрополит вручив нагороди: медаль «За жертовність» – жертводавцю Вадиму Кужелю та благословенні грамоти – активним парафіянам Людмилі Микитюк, Вячеславу Гаврилюку, Ользі Омельчук, Інні Антонюк, Мирославі Сімішкур.



Довідка:



Парафію Святого Володимира у Ковелі було зареєстровано у 1998 р. Через рік тоді ще митрополит Луцький і Волинський Яків освятив місце під храм. Тут звели капличку, у якій довгий час молилися парафіяни. У 2004 році розпочали будівництво храму, яке ще триває. Проте на великі свята духовенство уже служило у цьому Божому домі. Вперше тут відслужив й владика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельска парафія святого Володимира нещодавно святкувала престольне свято. У день вшанування пророка Іллі митрополит Луцький і Волинськийвідправив першу архієрейську літургію у храмі Рівноапостольного князя Володимира у Ковелі.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.До спільної молитви долучилися декан Свято-Димитрівського округу Ковельського благочиння протоієрей, настоятель парафії протоієрей, місцеве духовентсво, активні парафіяни та жертводавці, зокрема, директори ТзОВ «КовельСільмаш»та ТзОВ «Волинь-Кальвіс»На завершення богослужіння митрополит вручив нагороди: медаль «За жертовність» – жертводавцю Вадиму Кужелю та благословенні грамоти – активним парафіянам Людмилі Микитюк, Вячеславу Гаврилюку, Ользі Омельчук, Інні Антонюк, Мирославі Сімішкур.Парафію Святого Володимира у Ковелі було зареєстровано у 1998 р. Через рік тоді ще митрополит Луцький і Волинський Яків освятив місце під храм. Тут звели капличку, у якій довгий час молилися парафіяни. У 2004 році розпочали будівництво храму, яке ще триває. Проте на великі свята духовенство уже служило у цьому Божому домі. Вперше тут відслужив й владика.

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