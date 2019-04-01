Кандидат на міського голову Нововолинська Борис Карпус розповів про себе

Борис Карпус опублікував відео, у якому розповів про себе: де навчався, працював, живе зараз і чому, а головне – заради кого вирішив балотуватися у мери.



Ролик він



Як розповів Борис Карпус, у свої 22 він вперше став міським депутатом, 4 роки очолював Управління інвестицій, стільки ж працював у податковій, а ще стільки ж розвивав фермерське господарство. Упродовж року навчався стратегічному плануванню у Польщі, вивчав досвід інших країн.



Останні 5 років він працює помічником нардепа Ігоря Гузя. Разом вони змінюють округ на краще. «Нововолинську теж потрібні зміни, тому я балотуватимусь на посаду міського голови», – підсумував Борис Карпус.







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