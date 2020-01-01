Українці, які повертаються з Польщі, мають пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію
Сьогодні, 17:05
Встановили обов’язкову 14-денну самоізоляцію для осіб, які з 1 серпня 2020 року в’їжджатимуть в Україну з території Польщі.
Про це повідомляє Посольство України в Республіці Польща.
Українці, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють перетин кордону на в’їзд в Україну з території держави із значним поширенням COVID-19 підлягають обов’язковій 14-денній обсервації/самоізоляції.
Положення не стосується:
- дітей до 12 років;
- громадян держав із значним поширенням COVID-19, які не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів;
- громадян держав із значним поширенням COVID-19, які прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
- водіїв та членів екіпажів вантажних транспортних засобів та автобусів, якими здійснюються регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад, інструкторами збройних сил держав-членів НАТО.
У зв’язку зі зміною епідеміологічного статусу Республіки Польща у переліку країн із значним поширенням COVID-19 та віднесенням з 31 липня 2020 року Польщі до країн «червоної зони» українці, поляки, інші іноземці та особи без громадянства, які з 1 серпня 2020 року в’їжджають в Україну з території Польщі зобов’язані: відбути 14-денну самоізоляцію, встановивши та активувавши мобільний додаток «Дій вдома», а у разі неможливості його застосування – відбути обсервацію у спеціалізованому обсерваторі.
Водночас, самоізоляція/ обсервація особи, яка прибула з держави або є громадянином держави із значним поширенням COVID-19, припиняється у разі одержання нею негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який провели після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.
Іноземці та особи без громадянства можуть в’їжджати на територію України лише за умови наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, перебуванням на обсервації, та діє протягом періоду перебування іноземця в Україні.
Положення не стосується осіб, які:
- постійно проживають на території України,
- визнані біженцями, або особами, які потребують додаткового захисту,
- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей,
- є військовослужбовцями (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил
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Про це повідомляє Посольство України в Республіці Польща.
Українці, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють перетин кордону на в’їзд в Україну з території держави із значним поширенням COVID-19 підлягають обов’язковій 14-денній обсервації/самоізоляції.
Положення не стосується:
- дітей до 12 років;
- громадян держав із значним поширенням COVID-19, які не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів;
- громадян держав із значним поширенням COVID-19, які прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
- водіїв та членів екіпажів вантажних транспортних засобів та автобусів, якими здійснюються регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад, інструкторами збройних сил держав-членів НАТО.
У зв’язку зі зміною епідеміологічного статусу Республіки Польща у переліку країн із значним поширенням COVID-19 та віднесенням з 31 липня 2020 року Польщі до країн «червоної зони» українці, поляки, інші іноземці та особи без громадянства, які з 1 серпня 2020 року в’їжджають в Україну з території Польщі зобов’язані: відбути 14-денну самоізоляцію, встановивши та активувавши мобільний додаток «Дій вдома», а у разі неможливості його застосування – відбути обсервацію у спеціалізованому обсерваторі.
Водночас, самоізоляція/ обсервація особи, яка прибула з держави або є громадянином держави із значним поширенням COVID-19, припиняється у разі одержання нею негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який провели після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.
Іноземці та особи без громадянства можуть в’їжджати на територію України лише за умови наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, перебуванням на обсервації, та діє протягом періоду перебування іноземця в Україні.
Положення не стосується осіб, які:
- постійно проживають на території України,
- визнані біженцями, або особами, які потребують додаткового захисту,
- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей,
- є військовослужбовцями (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил
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