Українці, які повертаються з Польщі, мають пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію





Про це



Українці, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють перетин кордону на в’їзд в Україну з території держави із значним поширенням COVID-19 підлягають обов’язковій 14-денній обсервації/самоізоляції.



Положення не стосується:

- дітей до 12 років;

- громадян держав із значним поширенням COVID-19, які не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів;

- громадян держав із значним поширенням COVID-19, які прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

- працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

- водіїв та членів екіпажів вантажних транспортних засобів та автобусів, якими здійснюються регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад, інструкторами збройних сил держав-членів НАТО.



У зв’язку зі зміною епідеміологічного статусу Республіки Польща у переліку країн із значним поширенням COVID-19 та віднесенням з 31 липня 2020 року Польщі до країн «червоної зони» українці, поляки, інші іноземці та особи без громадянства, які з 1 серпня 2020 року в’їжджають в Україну з території Польщі зобов’язані: відбути 14-денну самоізоляцію, встановивши та активувавши мобільний додаток «Дій вдома», а у разі неможливості його застосування – відбути обсервацію у спеціалізованому обсерваторі.



Водночас, самоізоляція/ обсервація особи, яка прибула з держави або є громадянином держави із значним поширенням COVID-19, припиняється у разі одержання нею негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який провели після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.



Іноземці та особи без громадянства можуть в’їжджати на територію України лише за умови наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, перебуванням на обсервації, та діє протягом періоду перебування іноземця в Україні.



Положення не стосується осіб, які:

- постійно проживають на території України,

- визнані біженцями, або особами, які потребують додаткового захисту,

- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей,

- є військовослужбовцями (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Встановили обов’язкову 14-денну самоізоляцію для осіб, які з 1 серпня 2020 року в’їжджатимуть в Україну з території Польщі.Про це повідомляє Посольство України в Республіці Польща.Українці, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють перетин кордону на в’їзд в Україну з території держави із значним поширенням COVID-19 підлягають обов’язковій 14-денній обсервації/самоізоляції.Положення не стосується:- дітей до 12 років;- громадян держав із значним поширенням COVID-19, які не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів;- громадян держав із значним поширенням COVID-19, які прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;- працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;- водіїв та членів екіпажів вантажних транспортних засобів та автобусів, якими здійснюються регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад, інструкторами збройних сил держав-членів НАТО.У зв’язку зі зміною епідеміологічного статусу Республіки Польща у переліку країн із значним поширенням COVID-19 та віднесенням з 31 липня 2020 року Польщі до країн «червоної зони» українці, поляки, інші іноземці та особи без громадянства, які з 1 серпня 2020 року в’їжджають в Україну з території Польщі зобов’язані: відбути 14-денну самоізоляцію, встановивши та активувавши мобільний додаток «Дій вдома», а у разі неможливості його застосування – відбути обсервацію у спеціалізованому обсерваторі.Водночас, самоізоляція/ обсервація особи, яка прибула з держави або є громадянином держави із значним поширенням COVID-19, припиняється у разі одержання нею негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який провели після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.Іноземці та особи без громадянства можуть в’їжджати на територію України лише за умови наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, перебуванням на обсервації, та діє протягом періоду перебування іноземця в Україні.Положення не стосується осіб, які:- постійно проживають на території України,- визнані біженцями, або особами, які потребують додаткового захисту,- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей,- є військовослужбовцями (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил

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