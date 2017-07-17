У Запоріжжі лікар влаштував стрілянину





Про це



Подія сталася у дворі одного з житлових будинків Запоріжжя. Між місцевими жителями, а саме чоловіком 1993 року народження та чоловіком 1979 року народження (громадянином Грузії, який працює лікарем в одному з пологових будинків міста), виник конфлікт. Зазначається, що останній здійснив у бік свого опонента декілька пострілів з пістолета.



У результаті молодший чоловік отримав вогнепальні поранення грудей, з якими був госпіталізований. Підозрюваного у спричиненні поранення затримали.



Наразі розпочали досудове розслідування за підозрою у замаху на вбивство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі іноземця затримали за підозрою у пораненні чоловіка з вогнепальної зброї.Про це УНН повідомили правоохоронці.Подія сталася у дворі одного з житлових будинків Запоріжжя. Між місцевими жителями, а саме чоловіком 1993 року народження та чоловіком 1979 року народження (громадянином Грузії, який працює лікарем в одному з пологових будинків міста), виник конфлікт. Зазначається, що останній здійснив у бік свого опонента декілька пострілів з пістолета.У результаті молодший чоловік отримав вогнепальні поранення грудей, з якими був госпіталізований. Підозрюваного у спричиненні поранення затримали.Наразі розпочали досудове розслідування за підозрою у замаху на вбивство.

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