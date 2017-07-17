У Запоріжжі лікар влаштував стрілянину
Сьогодні, 19:37
У Запоріжжі іноземця затримали за підозрою у пораненні чоловіка з вогнепальної зброї.
Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася у дворі одного з житлових будинків Запоріжжя. Між місцевими жителями, а саме чоловіком 1993 року народження та чоловіком 1979 року народження (громадянином Грузії, який працює лікарем в одному з пологових будинків міста), виник конфлікт. Зазначається, що останній здійснив у бік свого опонента декілька пострілів з пістолета.
У результаті молодший чоловік отримав вогнепальні поранення грудей, з якими був госпіталізований. Підозрюваного у спричиненні поранення затримали.
Наразі розпочали досудове розслідування за підозрою у замаху на вбивство.
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Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася у дворі одного з житлових будинків Запоріжжя. Між місцевими жителями, а саме чоловіком 1993 року народження та чоловіком 1979 року народження (громадянином Грузії, який працює лікарем в одному з пологових будинків міста), виник конфлікт. Зазначається, що останній здійснив у бік свого опонента декілька пострілів з пістолета.
У результаті молодший чоловік отримав вогнепальні поранення грудей, з якими був госпіталізований. Підозрюваного у спричиненні поранення затримали.
Наразі розпочали досудове розслідування за підозрою у замаху на вбивство.
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