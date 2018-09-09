За ввезення із ЄС нарковмісних таблеток судитимуть двох чоловіків, серед яких – волинянин
Сьогодні, 17:27
За контрабанду із Євросоюзу прекурсорів в особливо великих розмірах та вчинення наркозлочинів в Україні на Волині судитимуть 33-річного волинянина та 43-річного мешканця Рівненщини.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Чоловіків обвинувачують у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів і незаконному поводженні зі зброєю (ст. 311, ст. 263 КК України), а молодшого з них – ще і у контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах та контрабанді зброї (ч.3 ст. 305, ч.1 ст. 201 ККУ).
У грудні 2019 року волинянин, придбавши півтори тисячі таблеток із вмістом псевдоефедрину, перевіз їх на територію сусідньої області та залишив у таємному місці, передавши таким чином мешканцю Рівненщини, в оселі якого їх згодом і виявили правоохоронці.
У березні 2020 року волинянина затримали у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці ДФС, коли він намагався ввезти в Україну майже пів тисячі таблеток із вмістом псевдоефедрину.
Окрім того, у молодшого із обвинувачених вилучили незаконно ввезений з-за кордону кастет, а у старшого – пістолет «EKOL» із набоями.
Обох громадян очікує лава підсудних.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Чоловіків обвинувачують у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів і незаконному поводженні зі зброєю (ст. 311, ст. 263 КК України), а молодшого з них – ще і у контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах та контрабанді зброї (ч.3 ст. 305, ч.1 ст. 201 ККУ).
У грудні 2019 року волинянин, придбавши півтори тисячі таблеток із вмістом псевдоефедрину, перевіз їх на територію сусідньої області та залишив у таємному місці, передавши таким чином мешканцю Рівненщини, в оселі якого їх згодом і виявили правоохоронці.
У березні 2020 року волинянина затримали у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці ДФС, коли він намагався ввезти в Україну майже пів тисячі таблеток із вмістом псевдоефедрину.
Окрім того, у молодшого із обвинувачених вилучили незаконно ввезений з-за кордону кастет, а у старшого – пістолет «EKOL» із набоями.
Обох громадян очікує лава підсудних.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Яким був Воротнів понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:31
За ввезення із ЄС нарковмісних таблеток судитимуть двох чоловіків, серед яких – волинянин
Сьогодні, 17:27