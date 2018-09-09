За ввезення із ЄС нарковмісних таблеток судитимуть двох чоловіків, серед яких – волинянин





Про це



Чоловіків обвинувачують у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів і незаконному поводженні зі зброєю (ст. 311, ст. 263 КК України), а молодшого з них – ще і у контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах та контрабанді зброї (ч.3 ст. 305, ч.1 ст. 201 ККУ).



У грудні 2019 року волинянин, придбавши півтори тисячі таблеток із вмістом псевдоефедрину, перевіз їх на територію сусідньої області та залишив у таємному місці, передавши таким чином мешканцю Рівненщини, в оселі якого їх згодом і виявили правоохоронці.



У березні 2020 року волинянина затримали у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці ДФС, коли він намагався ввезти в Україну майже пів тисячі таблеток із вмістом псевдоефедрину.



Окрім того, у молодшого із обвинувачених вилучили незаконно ввезений з-за кордону кастет, а у старшого – пістолет «EKOL» із набоями.



Обох громадян очікує лава підсудних.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За контрабанду із Євросоюзу прекурсорів в особливо великих розмірах та вчинення наркозлочинів в Україні на Волині судитимуть 33-річного волинянина та 43-річного мешканця Рівненщини.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Чоловіків обвинувачують у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів і незаконному поводженні зі зброєю (ст. 311, ст. 263 КК України), а молодшого з них – ще і у контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах та контрабанді зброї (ч.3 ст. 305, ч.1 ст. 201 ККУ).У грудні 2019 року волинянин, придбавши півтори тисячі таблеток із вмістом псевдоефедрину, перевіз їх на територію сусідньої області та залишив у таємному місці, передавши таким чином мешканцю Рівненщини, в оселі якого їх згодом і виявили правоохоронці.У березні 2020 року волинянина затримали у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці ДФС, коли він намагався ввезти в Україну майже пів тисячі таблеток із вмістом псевдоефедрину.Окрім того, у молодшого із обвинувачених вилучили незаконно ввезений з-за кордону кастет, а у старшого – пістолет «EKOL» із набоями.Обох громадян очікує лава підсудних.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію