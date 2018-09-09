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За ввезення із ЄС нарковмісних таблеток судитимуть двох чоловіків, серед яких – волинянин

За ввезення із ЄС нарковмісних таблеток судитимуть двох чоловіків, серед яких – волинянин
За контрабанду із Євросоюзу прекурсорів в особливо великих розмірах та вчинення наркозлочинів в Україні на Волині судитимуть 33-річного волинянина та 43-річного мешканця Рівненщини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Чоловіків обвинувачують у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів і незаконному поводженні зі зброєю (ст. 311, ст. 263 КК України), а молодшого з них – ще і у контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах та контрабанді зброї (ч.3 ст. 305, ч.1 ст. 201 ККУ).

У грудні 2019 року волинянин, придбавши півтори тисячі таблеток із вмістом псевдоефедрину, перевіз їх на територію сусідньої області та залишив у таємному місці, передавши таким чином мешканцю Рівненщини, в оселі якого їх згодом і виявили правоохоронці.

У березні 2020 року волинянина затримали у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці ДФС, коли він намагався ввезти в Україну майже пів тисячі таблеток із вмістом псевдоефедрину.

Окрім того, у молодшого із обвинувачених вилучили незаконно ввезений з-за кордону кастет, а у старшого – пістолет «EKOL» із набоями.

Обох громадян очікує лава підсудних.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: ЄС, наркотики, Ягодин, суд
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