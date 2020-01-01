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Яким був Воротнів понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Яким був Воротнів понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Світлини часів Першої світової війни села Воротнів Луцького району зробили австрійські солдати під час їх перебування на Волині у період із січня по березень 1916 року.

На фото можемо розгледіти воротнівський храм Різдва Богородиці, який був зведений ще в 1785 році. А також залишки зруйнованого водяного млина, що був, ймовірно, діючим ще до війни, - пише Район.Історія.
Зліва воротнівський храм Різдва Богородиці, справа – залишки зруйнованого водяного млина
Зліва воротнівський храм Різдва Богородиці, справа – залишки зруйнованого водяного млина

Більшість світлин із сьогоднішньої колекції висвітлюють деревообробне виробництво, яке провадили австрійські війська в часи Першої світової війни у Воротневі. В описі до одного фото уточнили, що управлінням виробництва займалось два офіцери, до робіт залучали сто солдатів. В ті часи робітники використовували дво- та чотирьох дискові пилки. У Воротневі діяв столярний та слюсарний цех.

Відомо, що пізніше, під час Першої світової війни на третій день Брусиловського прориву 24 травня (6 червня) 1916 року авангард російських військ (8-й корпус 15-ї дивізії) у напрямку до Луцька підійшов до Верхівки, Острожця і Воротнева.

Яким був Воротнів понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Деревообробний цех
Деревообробний цех
Деревообробне виробництво у Воротневі
Деревообробне виробництво у Воротневі
У селі діяли столярний та слюсарний цех
У селі діяли столярний та слюсарний цех
Під час виробництва
Під час виробництва
Робітники використовували дво- та чотирьох дискові пилки
Робітники використовували дво- та чотирьох дискові пилки
На роботах було задіяно сто солдат
На роботах було задіяно сто солдат
Зліва воротнівський храм Різдва Богородиці, справа – залишки зруйнованого водяного млина
Зліва воротнівський храм Різдва Богородиці, справа – залишки зруйнованого водяного млина


Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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Теги: Воротнів, ретрофото
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