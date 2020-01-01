Яким був Воротнів понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:31
Світлини часів Першої світової війни села Воротнів Луцького району зробили австрійські солдати під час їх перебування на Волині у період із січня по березень 1916 року.
На фото можемо розгледіти воротнівський храм Різдва Богородиці, який був зведений ще в 1785 році. А також залишки зруйнованого водяного млина, що був, ймовірно, діючим ще до війни, - пише Район.Історія.
Більшість світлин із сьогоднішньої колекції висвітлюють деревообробне виробництво, яке провадили австрійські війська в часи Першої світової війни у Воротневі. В описі до одного фото уточнили, що управлінням виробництва займалось два офіцери, до робіт залучали сто солдатів. В ті часи робітники використовували дво- та чотирьох дискові пилки. У Воротневі діяв столярний та слюсарний цех.
Відомо, що пізніше, під час Першої світової війни на третій день Брусиловського прориву 24 травня (6 червня) 1916 року авангард російських військ (8-й корпус 15-ї дивізії) у напрямку до Луцька підійшов до Верхівки, Острожця і Воротнева.
Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
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На фото можемо розгледіти воротнівський храм Різдва Богородиці, який був зведений ще в 1785 році. А також залишки зруйнованого водяного млина, що був, ймовірно, діючим ще до війни, - пише Район.Історія.
Більшість світлин із сьогоднішньої колекції висвітлюють деревообробне виробництво, яке провадили австрійські війська в часи Першої світової війни у Воротневі. В описі до одного фото уточнили, що управлінням виробництва займалось два офіцери, до робіт залучали сто солдатів. В ті часи робітники використовували дво- та чотирьох дискові пилки. У Воротневі діяв столярний та слюсарний цех.
Відомо, що пізніше, під час Першої світової війни на третій день Брусиловського прориву 24 травня (6 червня) 1916 року авангард російських військ (8-й корпус 15-ї дивізії) у напрямку до Луцька підійшов до Верхівки, Острожця і Воротнева.
Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
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