8 волинських громад ‒ у рейтингу 200 найкращих ОТГ України
Сьогодні, 18:45
Сформували рейтинг 200 найкращих громад України, в який потрапили 8 ОТГ Волині.
Про це йдеться на сторінці "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу" у Facebook.
Рейтинг опублікували станом на 1 липня цього року.
Зазначають, інформацію аналізували за посиланнями в наданих анкетах, за їх відсутністю - з відкритих джерел. Інформацію про фінансовий стан громади аналізували з порталу.
Так, оцінили по Україні 1540 громад. Середній рейтинг по Україні - 21,49. Він враховує 40 критеріальних показників та відображає інституційну спроможність, сталий розвиток та інвестиційну привабливість громад у 2020 році.
Волинські громади, які увійшли у рейтинг:
8-ме місце – Володимир-Волинський;
37-ме місце – Нововолинськ;
81-ше місце – Ковель;
101-ше місце – Княгининівська;
102-ге місце – Смолигівська;
141-ше – Боратинська;
161-ше – Дубівська;
200-те – Шацька.
Наступний рейтинг планується до публікації станом на 1 січня 2021 року.
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Про це йдеться на сторінці "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу" у Facebook.
Рейтинг опублікували станом на 1 липня цього року.
Зазначають, інформацію аналізували за посиланнями в наданих анкетах, за їх відсутністю - з відкритих джерел. Інформацію про фінансовий стан громади аналізували з порталу.
Так, оцінили по Україні 1540 громад. Середній рейтинг по Україні - 21,49. Він враховує 40 критеріальних показників та відображає інституційну спроможність, сталий розвиток та інвестиційну привабливість громад у 2020 році.
Волинські громади, які увійшли у рейтинг:
8-ме місце – Володимир-Волинський;
37-ме місце – Нововолинськ;
81-ше місце – Ковель;
101-ше місце – Княгининівська;
102-ге місце – Смолигівська;
141-ше – Боратинська;
161-ше – Дубівська;
200-те – Шацька.
Наступний рейтинг планується до публікації станом на 1 січня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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