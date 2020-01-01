8 волинських громад ‒ у рейтингу 200 найкращих ОТГ України





Про це



Рейтинг опублікували станом на 1 липня цього року.



Зазначають, інформацію аналізували за посиланнями в наданих анкетах, за їх відсутністю - з відкритих джерел. Інформацію про фінансовий стан громади аналізували з



Так, оцінили по Україні 1540 громад. Середній рейтинг по Україні - 21,49. Він враховує 40 критеріальних показників та відображає інституційну спроможність, сталий розвиток та інвестиційну привабливість громад у 2020 році.



Волинські громади, які увійшли у рейтинг:

8-ме місце – Володимир-Волинський;

37-ме місце – Нововолинськ;

81-ше місце – Ковель;

101-ше місце – Княгининівська;

102-ге місце – Смолигівська;

141-ше – Боратинська;

161-ше – Дубівська;

200-те – Шацька.



Наступний рейтинг планується до публікації станом на 1 січня 2021 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сформували рейтинг 200 найкращих громад України, в який потрапили 8 ОТГ Волині.Про це йдеться на сторінці "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу" у Facebook.Рейтинг опублікували станом на 1 липня цього року.Зазначають, інформацію аналізували за посиланнями в наданих анкетах, за їх відсутністю - з відкритих джерел. Інформацію про фінансовий стан громади аналізували з порталу Так, оцінили по Україні 1540 громад. Середній рейтинг по Україні - 21,49. Він враховує 40 критеріальних показників та відображає інституційну спроможність, сталий розвиток та інвестиційну привабливість громад у 2020 році.Волинські громади, які увійшли у рейтинг:8-ме місце – Володимир-Волинський;37-ме місце – Нововолинськ;81-ше місце – Ковель;101-ше місце – Княгининівська;102-ге місце – Смолигівська;141-ше – Боратинська;161-ше – Дубівська;200-те – Шацька.Наступний рейтинг планується до публікації станом на 1 січня 2021 року.

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