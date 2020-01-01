вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинь» впевнено обіграла «Черкащину»

«Волинь» впевнено обіграла «Черкащину»
Луцька «Волинь» обіграла на виїзді одного із аутсайдерів Першої ліги «Черкащину».

Поєдинок відбувся у понеділок, 3 серпня, у селі Щасливе на Київщині.

Футболісти «Волині» за 90 хвилин зустрічі змогли двічі вразити ворота суперників, які захищав Денис Старченко. Голи забивали Ростислав Волошинович та Олександр Климець.

Перший відзначився на 21 хвилині, а другий - на 43.

На 89 хвилині чудовий шанс відзначитися у складі «Волині» мав молодий нападник Богдан Кобзар, який на 85 хвилині замінив досвідченого Станіслава Куліша. Кобзар у штрафному майданчику бив по воротах. Якщо воротаря обманути довелося, то збільшити рахунок – ні. Не вистачило влучності.

Варто зазначити, що футбольний клуб з Луцька мав ще кілька гольових моментів, які не вдалося реалізувати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні розшукали 99-річну жінку, яка загубилася у Луцьку
Сьогодні, 19:16
Де на Волині не буде світла 4 серпня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
«Волинь» впевнено обіграла «Черкащину»
Сьогодні, 18:55
8 волинських громад ‒ у рейтингу 200 найкращих ОТГ України
Сьогодні, 18:45
У волинському місті під час перевірки виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
«Волинь» обіграла харківський «Металіст 1925» і повернулася у трійку лідерів. ФОТО «Волинь» обіграла харківський «Металіст 1925» і повернулася у трійку лідерів. ФОТО
20 липень, 10:26
Троє «волинян» потрапили до символічної збірної туру Троє «волинян» потрапили до символічної збірної туру
18 липень, 21:20
У «Волинь» може повернутися воротар, який колись грав за «хрестоносців» У «Волинь» може повернутися воротар, який колись грав за «хрестоносців»
13 червень, 05:21
Ексгравець «Волині» стане головним тренером одного з клубів Першої ліги, - ЗМІ Ексгравець «Волині» стане головним тренером одного з клубів Першої ліги, - ЗМІ
07 травень, 05:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульні розшукали 99-річну жінку, яка загубилася у Луцьку
Сьогодні, 19:16
 0
Де на Волині не буде світла 4 серпня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
 0
«Волинь» впевнено обіграла «Черкащину»
Сьогодні, 18:55
 0
8 волинських громад ‒ у рейтингу 200 найкращих ОТГ України
Сьогодні, 18:45
 0
У волинському місті під час перевірки виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8