«Волинь» впевнено обіграла «Черкащину»

Луцька «Волинь» обіграла на виїзді одного із аутсайдерів Першої ліги «Черкащину».Поєдинок відбувся у понеділок, 3 серпня, у селі Щасливе на Київщині.Футболісти «Волині» за 90 хвилин зустрічі змогли двічі вразити ворота суперників, які захищав Денис Старченко. Голи забивали Ростислав Волошинович та Олександр Климець.Перший відзначився на 21 хвилині, а другий - на 43.На 89 хвилині чудовий шанс відзначитися у складі «Волині» мав молодий нападник Богдан Кобзар, який на 85 хвилині замінив досвідченого Станіслава Куліша. Кобзар у штрафному майданчику бив по воротах. Якщо воротаря обманути довелося, то збільшити рахунок – ні. Не вистачило влучності.Варто зазначити, що футбольний клуб з Луцька мав ще кілька гольових моментів, які не вдалося реалізувати