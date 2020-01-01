«Волинь» впевнено обіграла «Черкащину»
Сьогодні, 18:55
Луцька «Волинь» обіграла на виїзді одного із аутсайдерів Першої ліги «Черкащину».
Поєдинок відбувся у понеділок, 3 серпня, у селі Щасливе на Київщині.
Футболісти «Волині» за 90 хвилин зустрічі змогли двічі вразити ворота суперників, які захищав Денис Старченко. Голи забивали Ростислав Волошинович та Олександр Климець.
Перший відзначився на 21 хвилині, а другий - на 43.
На 89 хвилині чудовий шанс відзначитися у складі «Волині» мав молодий нападник Богдан Кобзар, який на 85 хвилині замінив досвідченого Станіслава Куліша. Кобзар у штрафному майданчику бив по воротах. Якщо воротаря обманути довелося, то збільшити рахунок – ні. Не вистачило влучності.
Варто зазначити, що футбольний клуб з Луцька мав ще кілька гольових моментів, які не вдалося реалізувати
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Поєдинок відбувся у понеділок, 3 серпня, у селі Щасливе на Київщині.
Футболісти «Волині» за 90 хвилин зустрічі змогли двічі вразити ворота суперників, які захищав Денис Старченко. Голи забивали Ростислав Волошинович та Олександр Климець.
Перший відзначився на 21 хвилині, а другий - на 43.
На 89 хвилині чудовий шанс відзначитися у складі «Волині» мав молодий нападник Богдан Кобзар, який на 85 хвилині замінив досвідченого Станіслава Куліша. Кобзар у штрафному майданчику бив по воротах. Якщо воротаря обманути довелося, то збільшити рахунок – ні. Не вистачило влучності.
Варто зазначити, що футбольний клуб з Луцька мав ще кілька гольових моментів, які не вдалося реалізувати
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