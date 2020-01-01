Патрульні розшукали 99-річну жінку, яка загубилася у Луцьку





Про це



Її дочка надала патрульним фото та описала зовнішність. Інспектори здійснили обстеження прилеглих вулиць і в ході розшукових дій виявили загублену жінку.



Знайдену бабусю доставили за місцем проживання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні близько 9 години ранку патрульним надійшов виклик про те, що із дому пішла 99-річна жінка, яка систематично робить спроби втекти.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Її дочка надала патрульним фото та описала зовнішність. Інспектори здійснили обстеження прилеглих вулиць і в ході розшукових дій виявили загублену жінку.Знайдену бабусю доставили за місцем проживання.

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