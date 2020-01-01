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Патрульні розшукали 99-річну жінку, яка загубилася у Луцьку

Патрульні розшукали 99-річну жінку, яка загубилася у Луцьку
Сьогодні близько 9 години ранку патрульним надійшов виклик про те, що із дому пішла 99-річна жінка, яка систематично робить спроби втекти.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Її дочка надала патрульним фото та описала зовнішність. Інспектори здійснили обстеження прилеглих вулиць і в ході розшукових дій виявили загублену жінку.

Знайдену бабусю доставили за місцем проживання.

Патрульні розшукали 99-річну жінку, яка загубилася у Луцьку

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Теги: Луцьк, патрульні, розшук
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