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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 серпня
У Волинській області у вівторок, 4 серпня синоптики прогнозують мiнливу хмарнiсть, без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвденно-східний, 5-10 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 25-30°.

У Луцьку завтра, 4 серпня, очікується мiнлива хмарнiсть. Без опадів Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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