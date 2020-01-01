Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок, 4 серпня синоптики прогнозують мiнливу хмарнiсть, без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер пiвденно-східний, 5-10 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 25-30°.
У Луцьку завтра, 4 серпня, очікується мiнлива хмарнiсть. Без опадів Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29°.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер пiвденно-східний, 5-10 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 25-30°.
У Луцьку завтра, 4 серпня, очікується мiнлива хмарнiсть. Без опадів Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29°.
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