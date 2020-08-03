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У центрі волинського міста сталася масштабна ДТП. ВІДЕО, ФОТО

У центрі волинського міста сталася масштабна ДТП. ВІДЕО, ФОТО
У місті Нововолинськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомомбілів.

Аварія сталася 3-го серпня близько 18:20, - повідомляє БУГ.

Свідки ДТП розповіли, що Jaguar чорного кольору їхав по Ковельській в напрямку центру. Легковик сірого кольору їхав по Ковельській від центру і почав здійснювати маневр повороту в двір багатоповерхівки.

У центрі волинського міста сталася масштабна ДТП. ВІДЕО, ФОТО

У Jaguar пошкоджений капот і бампер. У Chery Amulet, яка вилетіла від удару на тротуар, пошкоджені двоє дверей і кузов.
У центрі волинського міста сталася масштабна ДТП. ВІДЕО, ФОТО

Трохи зачепило припаркований Ореl і Toyota, що проїжджала повз.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок автопригоди немає.

На місці працює поліція та швидка допомога. Рух на ділянці дороги ускладнений.


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Теги: Нововолинськ, ДТП
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