У центрі волинського міста сталася масштабна ДТП. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 20:15
У місті Нововолинськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомомбілів.
Аварія сталася 3-го серпня близько 18:20, - повідомляє БУГ.
Свідки ДТП розповіли, що Jaguar чорного кольору їхав по Ковельській в напрямку центру. Легковик сірого кольору їхав по Ковельській від центру і почав здійснювати маневр повороту в двір багатоповерхівки.
У Jaguar пошкоджений капот і бампер. У Chery Amulet, яка вилетіла від удару на тротуар, пошкоджені двоє дверей і кузов.
Трохи зачепило припаркований Ореl і Toyota, що проїжджала повз.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок автопригоди немає.
На місці працює поліція та швидка допомога. Рух на ділянці дороги ускладнений.
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Аварія сталася 3-го серпня близько 18:20, - повідомляє БУГ.
Свідки ДТП розповіли, що Jaguar чорного кольору їхав по Ковельській в напрямку центру. Легковик сірого кольору їхав по Ковельській від центру і почав здійснювати маневр повороту в двір багатоповерхівки.
У Jaguar пошкоджений капот і бампер. У Chery Amulet, яка вилетіла від удару на тротуар, пошкоджені двоє дверей і кузов.
Трохи зачепило припаркований Ореl і Toyota, що проїжджала повз.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок автопригоди немає.
На місці працює поліція та швидка допомога. Рух на ділянці дороги ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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