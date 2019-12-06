Вчені навчилися добувати пальне з кавунів





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Зазначається що дослідники виробляли етанол із гібриду кавуна, вирощеного лише для його насіння. Таким чином, м’якоть та шкірка, які разом становлять 97% ваги кавуна, викидалися на поля як відходи.



«Ці відходи залишаються невикористаними, спричиняючи хвороби рослин, а також екологічну шкоду, оскільки бактерії та грибки в ґрунті живляться цукрами та виділяють парникові гази», — йдеться в повідомленні.



Учені зібрали десятки кавунів насіннєвого гібриду та зброджували їх сік в етанол, який може використовуватися як пальне для автомобілів. Етанол також є основним інгредієнтом дезінфікуючих засобів, що особливо актуально під час епідемії коронавірусу.

Також дослідники виявили, що кавунові відходи можна використовувати для отримання лікопену — харчової добавки, що продається як антиоксидант.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені в Ізраїлі встановили, що залишки кавунів можна використовувати для отримання етанолу — біологічного альтернативного пального для транспортних засобів.Про це повідомляє agronews.ua. Зазначається що дослідники виробляли етанол із гібриду кавуна, вирощеного лише для його насіння. Таким чином, м’якоть та шкірка, які разом становлять 97% ваги кавуна, викидалися на поля як відходи.«Ці відходи залишаються невикористаними, спричиняючи хвороби рослин, а також екологічну шкоду, оскільки бактерії та грибки в ґрунті живляться цукрами та виділяють парникові гази», — йдеться в повідомленні.Учені зібрали десятки кавунів насіннєвого гібриду та зброджували їх сік в етанол, який може використовуватися як пальне для автомобілів. Етанол також є основним інгредієнтом дезінфікуючих засобів, що особливо актуально під час епідемії коронавірусу.Також дослідники виявили, що кавунові відходи можна використовувати для отримання лікопену — харчової добавки, що продається як антиоксидант.

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