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У херсонських овочах та динях знайшли перевищення вмісту нітратів

У херсонських овочах та динях знайшли перевищення вмісту нітратів
На ринки Херсонщини не допустили до реалізації овочі та бахчові з перевищенням вмісту нітратів.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це повідомляє agronews.ua.

«У державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, які входять до складу Херсонської регіональної державної лабораторії, з 18 по 27 липня 2020 року проведено 925 досліджень рослинної продукції», — йдеться в повідомленні.

Під час досліджень було виявлено 15 випадків перевищення гранично допустимої кількості (ГДК) вмісту нітратів.

Перевищення вмісту ГДК було зафіксовано: буряк — 6 випадків; кабачки — 2 випадки; помідори — 1 випадок; дині — 6 випадків.

«У всіх випадках вміст нітратів перевищує гранично допустиму концентрацію не більше, ніж у 2 рази. Овочі та бахчові не допущені до реалізації», — додали у відомстві.овочах та диня

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Теги: Херсонщина, нітрати
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