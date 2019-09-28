У херсонських овочах та динях знайшли перевищення вмісту нітратів





Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це повідомляє



«У державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, які входять до складу Херсонської регіональної державної лабораторії, з 18 по 27 липня 2020 року проведено 925 досліджень рослинної продукції», — йдеться в повідомленні.



Під час досліджень було виявлено 15 випадків перевищення гранично допустимої кількості (ГДК) вмісту нітратів.



Перевищення вмісту ГДК було зафіксовано: буряк — 6 випадків; кабачки — 2 випадки; помідори — 1 випадок; дині — 6 випадків.



«У всіх випадках вміст нітратів перевищує гранично допустиму концентрацію не більше, ніж у 2 рази. Овочі та бахчові не допущені до реалізації», — додали у відомстві.овочах та диня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринки Херсонщини не допустили до реалізації овочі та бахчові з перевищенням вмісту нітратів.Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це повідомляє agronews.ua. «У державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, які входять до складу Херсонської регіональної державної лабораторії, з 18 по 27 липня 2020 року проведено 925 досліджень рослинної продукції», — йдеться в повідомленні.Під час досліджень було виявлено 15 випадків перевищення гранично допустимої кількості (ГДК) вмісту нітратів.Перевищення вмісту ГДК було зафіксовано: буряк — 6 випадків; кабачки — 2 випадки; помідори — 1 випадок; дині — 6 випадків.«У всіх випадках вміст нітратів перевищує гранично допустиму концентрацію не більше, ніж у 2 рази. Овочі та бахчові не допущені до реалізації», — додали у відомстві.овочах та диня

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