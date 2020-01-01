4 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження громадський діяч, ресторатор Володимир Пащенко (на фото).
Також день народження 4 серпня у журналістки Світлани Головачук та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія.
Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.
Зичимо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.
У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.
4 серпня 2009 року Патріарх Московський і всієї Русі Кирило в рамках свого візиту в Україну відвідав Свято-Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир.
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Також день народження 4 серпня у журналістки Світлани Головачук та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія.
Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.
Зичимо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.
У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.
4 серпня 2009 року Патріарх Московський і всієї Русі Кирило в рамках свого візиту в Україну відвідав Свято-Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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