У Ковелі перекриють одну з вулиць
Сьогодні, 02:13
У Ковелі через ремонт дорожнього покриття перекриють одну з вулиць міста.
Про це йдеться на сайті Ковельської мцської ради.
"У зв’язку з проведенням поточного ремонту дороги в районі залізничного мосту по вул. Сагайдачного 4 серпня з 8:00 до 20:00 буде перекрито рух транспорту від перехрестя з вулицею Ветеранів до перехрестя з вулицями Ярослава Мудрого та О.Тимошенка", - йдеться у повідомленні на сайті міськради.
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Про це йдеться на сайті Ковельської мцської ради.
"У зв’язку з проведенням поточного ремонту дороги в районі залізничного мосту по вул. Сагайдачного 4 серпня з 8:00 до 20:00 буде перекрито рух транспорту від перехрестя з вулицею Ветеранів до перехрестя з вулицями Ярослава Мудрого та О.Тимошенка", - йдеться у повідомленні на сайті міськради.
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