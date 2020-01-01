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У Ковелі перекриють одну з вулиць

У Ковелі перекриють одну з вулиць
У Ковелі через ремонт дорожнього покриття перекриють одну з вулиць міста.

Про це йдеться на сайті Ковельської мцської ради.

"У зв’язку з проведенням поточного ремонту дороги в районі залізничного мосту по вул. Сагайдачного 4 серпня з 8:00 до 20:00 буде перекрито рух транспорту від перехрестя з вулицею Ветеранів до перехрестя з вулицями Ярослава Мудрого та О.Тимошенка", - йдеться у повідомленні на сайті міськради.

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Теги: Ковель, Волинь, ремонт
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