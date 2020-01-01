Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу

Ярослав Карпук зайняв перше та друге місця у мінародному конкурсі талантів.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила мама волинського соловейка Ірина Карпук.



Конкурс Virtual WCOPA 2020, World Championships of Performing Arts - WCOPA USA відбувався в режимі онлайн у Лос - Анджелесі.



В конкурсі взяли участь 2500 учасників із 70 країн світу.



"Ми отримали золото у номінації Vocal SA та срібло у номінації Vocal. Дякуємо національним директорам та усій команді Wcopa Team Ukraine за неймовірні емоції та новий досвід", - йдеться у дописі.

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