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Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу

Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
Фіналіст «Голосу. Діти» з Волині Ярослав Карпук зайняв перше та друге місця у мінародному конкурсі талантів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила мама волинського соловейка Ірина Карпук.
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу

Конкурс Virtual WCOPA 2020, World Championships of Performing Arts - WCOPA USA відбувався в режимі онлайн у Лос - Анджелесі.

В конкурсі взяли участь 2500 учасників із 70 країн світу.

"Ми отримали золото у номінації Vocal SA та срібло у номінації Vocal. Дякуємо національним директорам та усій команді Wcopa Team Ukraine за неймовірні емоції та новий досвід", - йдеться у дописі.
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу

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Теги: Ярослав Карпук, конкурс, Волинь
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Коментарі 1
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Талантами багата волинська земля!!! Хай щастить тобі,хлопче! Талант від Бога,а праця твоя !!!!
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