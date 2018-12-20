З будинку волинянина вкрали долари, євро і колекцію нагород та монет. ФОТО

На Волині З будинку рожищанина винесли гроші та колекцію нагород та цінних монет.Чоловік звернувся до правоохоронців у п’ятницю, 31 липня, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Чоловік тривалий час перебував за кордоном, тому помітив зникнення цінних речей лише після повернення.Невідомі викрали, зокрема, 100 доларів США, 500 євро, монети та нагороди, які колекціонував чоловік. Загальна сума збитку – понад 18 тисяч гривень.Поліцейські ретельно оглянули будинок заявника та вилучили всі необхідні речові докази, аби встановити особу зловмисника. Оперативники вже через чотири години після надходження заяви до поліції з’ясували, що крадіжку вчинив 20-річний місцевий житель. Чоловік зізнався у вчиненні злочину, зазначивши, що гроші вже встиг витратити. Монети та нагороди у чоловіка вилучили.До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.